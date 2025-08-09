حرکت هرمزگان به سوی انرژی خورشیدی؛ مقابله جدی با مصرف غیرمجاز برق برای رمزارز +فیلم

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس، حمید ساعدپناه، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، در نشست خبری با اشاره به اقدامات در حوزه توسعه نیروگاه‌های خورشیدی گفت: در همکاری با نهادهایی مانند کمیته امداد و بهزیستی، پروژه‌های حمایتی در حال اجراست و امیدواریم اهداف این مجموعه‌ها تا پایان امسال محقق شود.

وی از پیشرفت طرح نیروگاه‌های خورشیدی مگاواتی در استان خبر داد و افزود: تاکنون ۲۲ ساختگاه با همکاری منابع طبیعی و اراضی کشاورزی آماده شده و به سازمان ساتبا معرفی شده است. سرمایه‌گذار مشخص و مجری پروژه نیز از این هفته برای ارزیابی زمین‌ها وارد عمل می‌شود. هدف ما این است که تا پایان سال، این ۲۲ نیروگاه سه‌مگاواتی با ظرفیت مجموع ۶۶ مگاوات به بهره‌برداری برسد و همزمان ساختگاه‌های جدیدی را نیز معرفی کنیم.

ساعدپناه هرمزگان را استانی آفتابی و دارای ظرفیت بالای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر دانست و گفت: این حوزه جای کار زیادی دارد و از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم وارد این عرصه شوند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان در بخش دیگری از سخنانش به معضل استخراج غیرمجاز رمزارزها اشاره کرد و اظهار داشت: پیش‌بینی ما این است که بین ۸۰ تا ۱۰۰ مگاوات برق در استان به صورت غیرمجاز برای استخراج رمزارز مصرف می‌شود. مناطق بستک، پارسیان، بخش‌هایی از قشم، خمیر و بندرلنگه بیشترین آلودگی را در این زمینه دارند.

به گفته وی، برای شناسایی و جمع‌آوری این تجهیزات، همکاری مردم بسیار مؤثر است و به ازای معرفی هر دستگاه ماینر، یک میلیون تومان پاداش در نظر گرفته شده است. وی از همکاری خوب مخابرات و فرمانداران در این زمینه خبر داد و هشدار داد که فعالیت این مراکز غیرمجاز، خسارات سنگینی به شبکه برق و لوازم خانگی مردم وارد می‌کند.

ساعدپناه در ادامه با اشاره به رشد بی‌سابقه مصرف برق در روزهای اخیر گفت: دمای هوا به شدت افزایش یافته و مصرف برق استان به ۳۱۰۰ مگاوات رسیده است. بخشی از این مصرف از طریق مدیریت در بخش کشاورزی، اداری، صنعتی و تجاری کنترل می‌شود و در مواردی نیز ناچار به اعمال خاموشی هستیم.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق زمان خاموشی‌ها به مردم تأکید کرد و افزود: برنامه خاموشی‌ها از طریق سامانه “برق من”، وب‌سایت شرکت توزیع برق و کد دستوری (ستاره ۵۰۰ ستاره ۰۷۶ مربع) قابل مشاهده است. هرچند به دلیل سهمیه‌بندی‌های روزانه یا هفتگی، ممکن است تغییراتی در زمان‌بندی رخ دهد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق هرمزگان از شهروندان خواست با مدیریت مصرف در منازل، مغازه‌ها و معابر عمومی، به پایداری شبکه کمک کنند: خاموش کردن یک کولر گازی اضافه، حدود سه کیلووات صرفه‌جویی ایجاد می‌کند. همچنین کاهش مصرف برق به حفظ منابع آبی در سدهای نیروگاه‌های برق‌آبی که اکنون به دلیل خشکسالی با کاهش ۵۰ درصدی ظرفیت روبه‌رو هستند، کمک خواهد کرد.

ساعدپناه در پایان تأکید کرد: با صرفه‌جویی و همراهی مردم، امیدواریم تا پایان شهریورماه با کمترین تنش اجتماعی، تابستان را پشت سر بگذاریم.

انتهای پیام/