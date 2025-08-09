خبرگزاری کار ایران
مدیرکل صمت فارس:

پیوند علم و صنعت در فارس تقویت می‌شود

پیوند علم و صنعت در فارس تقویت می‌شود
مدیرکل صمت فارس با اشاره به نقش حیاتی همکاری صنعت و دانشگاه در آینده اقتصاد و فناوری، گفت: علم باید به خدمت تولید در آید.

به گزارش ایلنا،   کریم مجرب در نخستین جلسه کارگروه توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه با حضور روسا و نمایندگان دانشگاه‌های شیراز، علوم پزشکی، صنعتی، آزاد، جامع علمی‌کاربردی و مراکز مهارتی برگزار شد، افزود: بررسی طرح‌های پژوهشی مشترک، ارزیابی عملکرد همکاری‌های گذشته و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تسهیل انتقال دانش به صنعت، از جمله محورهای اصلی این جلسه بود.  

در این نشست، نمایندگان دانشگاه‌ها ضمن بیان توانمندی‌ها و دغدغه‌های خود، دیدگاه‌ها و راهکارهای علمی برای تسریع توسعه فعالیت‌های دانش بنیان در صنعت را ارائه کردند. 

مجرب همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادی ملی  یا حتی بین المللی در حوزه تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و شرکتهای دانش بنیان با حضور سرمایه گذاران و تشکیل نمایشگاه های سرمایه گذاری و اشتغال و مذاکرات B2B در حوزه سرمایه‌گذاری با همکاری دانشگاه‌ها خبر داد.

وی افزود: این اقدام با هدف تقویت تعامل صنعت و دانشگاه، جذب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های دانش‌بنیان و ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغ‌التحصیلان انجام می‌شود.  

مدیرکل صمت فارس اعلام کرد که این کارگروه به‌صورت مستمر فعالیت خواهد کرد تا استان فارس را به قطب همگرایی علم و صنعت تبدیل کند.

انتهای پیام/
