مدیرکل صمت فارس:
پیوند علم و صنعت در فارس تقویت میشود
مدیرکل صمت فارس با اشاره به نقش حیاتی همکاری صنعت و دانشگاه در آینده اقتصاد و فناوری، گفت: علم باید به خدمت تولید در آید.
به گزارش ایلنا، کریم مجرب در نخستین جلسه کارگروه توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه با حضور روسا و نمایندگان دانشگاههای شیراز، علوم پزشکی، صنعتی، آزاد، جامع علمیکاربردی و مراکز مهارتی برگزار شد، افزود: بررسی طرحهای پژوهشی مشترک، ارزیابی عملکرد همکاریهای گذشته و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تسهیل انتقال دانش به صنعت، از جمله محورهای اصلی این جلسه بود.
در این نشست، نمایندگان دانشگاهها ضمن بیان توانمندیها و دغدغههای خود، دیدگاهها و راهکارهای علمی برای تسریع توسعه فعالیتهای دانش بنیان در صنعت را ارائه کردند.
مجرب همچنین از برنامهریزی برای برگزاری رویدادی ملی یا حتی بین المللی در حوزه تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه و شرکتهای دانش بنیان با حضور سرمایه گذاران و تشکیل نمایشگاه های سرمایه گذاری و اشتغال و مذاکرات B2B در حوزه سرمایهگذاری با همکاری دانشگاهها خبر داد.
وی افزود: این اقدام با هدف تقویت تعامل صنعت و دانشگاه، جذب سرمایهگذاری در پروژههای دانشبنیان و ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغالتحصیلان انجام میشود.
مدیرکل صمت فارس اعلام کرد که این کارگروه بهصورت مستمر فعالیت خواهد کرد تا استان فارس را به قطب همگرایی علم و صنعت تبدیل کند.