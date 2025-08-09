آغاز انتقال آب سد طالقان به سه استان از مهرماه

به گزارش ایلنا، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی شرکت آب و فاضلاب کرج که با حضور وزیر نیرو، استاندار البرز، شهردار تهران و جمعی از مدیران و پیمانکاران برگزار شد، ضمن تبریک روز خبرنگار، اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری نزدیک وزارت نیرو و استانداران سه استان، از مهرماه امسال آب از خط انتقال جدید سد طالقان وارد شبکه آبرسانی قزوین، البرز و تهران خواهد شد.

وی با اشاره به خشکسالی ممتد پنج سال اخیر در کشور افزود: بسیاری از شهرها در صورت عدم مدیریت صحیح منابع، با بحران کم‌آبی روبه‌رو می‌شوند و لازم است نگاه خود به مقوله آب را تغییر دهیم.

رضایی‌کوچی مصرف ۸۰ تا ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی را نیازمند بازنگری دانست و تأکید کرد: اصلاح الگوی کشت و افزایش بهره‌وری، ضروری است. توسعه صنعتی و اسکان نیز باید متناسب با ظرفیت تأمین آب هر منطقه باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس درباره طرح وزارت نیرو برای مشروط‌سازی بارگذاری جمعیتی و صنعتی در شهرها بر اساس ظرفیت آبی اظهار داشت: اگر این مصوبه نیاز به پشتوانه قانونی داشته باشد، مجلس آمادگی تصویب آن را دارد. نباید اجازه داد در مناطق کم‌آب توسعه بی‌ضابطه انجام شود.

وی از تدوین گزارش جامعی درباره وضعیت آب کشور در کمیسیون عمران خبر داد و گفت: این گزارش که به بحران آب، مدیریت مصرف، اصلاح تعرفه‌ها و استفاده از پساب می‌پردازد، ظرف دو هفته آینده در صحن علنی مجلس قرائت خواهد شد.

رضایی‌کوچی خواستار ایجاد مشوق برای مشترکان خوش‌مصرف و برخورد جدی‌تر با پرمصرف‌ها شد و افزود: شهرداری‌ها باید به جای مصرف آب شرب در آبیاری فضای سبز، چاه‌های خود را به وزارت نیرو واگذار کنند تا این وزارتخانه با تصفیه پساب، آب فضای سبز و صنعت را تأمین کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر پروژه‌های آبرسانی گفت: این طرح می‌تواند الگویی ملی برای مدیریت منابع آب باشد و مجلس نیز نظارت خود را بر اجرای آن افزایش خواهد داد.

