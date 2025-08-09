خبرگزاری کار ایران
وزیر نیرو خبر داد:

انتقال آب سد طالقان در دو فاز برای سه استان/ سهم تهران ۲ تا ۲.۵ مترمکعب در ثانیه

انتقال آب سد طالقان در دو فاز برای سه استان/ سهم تهران ۲ تا ۲.۵ مترمکعب در ثانیه
وزیر نیرو با اشاره به طراحی دو فاز برای پروژه انتقال آب از سد طالقان، گفت این طرح با هدف تأمین آب پایدار برای استان‌های قزوین، البرز و تهران اجرا می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، سهم تهران حدود ۲ تا ۲.۵ مترمکعب در ثانیه خواهد.

به گزارش ایلنا، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جریان بازدید از پروژه تصفیه‌خانه آب شماره ۲ کرج و در سفر نیم‌روزه به استان البرز، ضمن تبریک روز خبرنگار، بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف و مسئولانه تأکید کرد و گفت: امیدوارم اصحاب رسانه در مسیر آگاهی‌بخشی به جامعه موفق باشند.

وی با بیان اینکه کشور با شرایط بحرانی منابع آبی روبه‌روست، افزود: عبور از این دوران سخت، نیازمند همدلی و تلاش جمعی است و در این مسیر، از زحمات پیمانکاران، کارگران و مهندسان پروژه‌های آبرسانی قدردانی می‌کنم.

علی‌آبادی درباره پروژه انتقال آب از سد طالقان اظهار داشت: این طرح در دو فاز طراحی شده و هدف آن تأمین آب پایدار برای سه استان قزوین، البرز و تهران است. سهم تهران از این پروژه حدود ۲ تا ۲.۵ مترمکعب در ثانیه پیش‌بینی شده که بخشی از نیاز آبی این کلان‌شهر را تأمین می‌کند.

وزیر نیرو با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی بلندمدت برای مدیریت منابع آب تصریح کرد: نمی‌توان تنها به نزولات جوی تکیه داشت؛ باید با اقدامات مهندسی دقیق، استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و اجرای پروژه‌های زیرساختی، بحران خشکسالی را مدیریت کرد.

وی با هشدار نسبت به محدودیت منابع آبی کشور، ادامه داد: سیاست‌گذاری در حوزه جمعیت، اصلاح الگوهای مصرف و مدیریت یکپارچه منابع در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و شهری باید بازنگری شود؛ ادامه مصرف فعلی با شرایط اقلیمی خشک کشور ممکن نیست.

علی‌آبادی با اشاره به مراحل دشوار اجرای طرح گفت: پروژه اکنون وارد بخش‌های فنی و سخت خود شده، اما با پشتکار نیروهای اجرایی، پیشرفت آن مطلوب است.

وزیر نیرو در پایان ابراز امیدواری کرد: «با بهره‌برداری از این طرح و همکاری دستگاه‌ها و مردم، بتوانیم گامی مؤثر در مدیریت بحران آب و تأمین پایدار این منبع حیاتی برداریم.

