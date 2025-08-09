آتش سوزی در مجتمع تجاری کاسپین منطقه آزاد انزلی مهار شد
سخنگوی منطقه آزاد انزلی گفت: آتش سوزی یک بلوک از مجتمع تجاری کاسپین در منطقه آزاد انزلی پس از ۵۰ دقیقه تلاش بی وقفه آتش نشانان مهار شد.
به گزارش ایلنا از بندرانزلی، مهدی کاظمیان ظهر شنبه در گفتگو با رسانهها گفت: یکی از بلوکهای مجتمع تجاری کاسپین در منطقه آزاد انزلی صبح امروز طعمه حریق شد.
کاظمیان گفت: این بلوک با زیربنای ۶۰۰ مترمربع محل نگهداری مواد غذایی در مجتمع تجاری کاسپین بود که طعمه حریق شد.
وی افزود: این آتش سوزی پس از ۵۰ دقیقه تلاش نیروهای آتش نشانی منطقه آزاد و شهرهای همجوار مهار شد و آتش نشانان در حال لکه گیری این آتش سوزی هستند.
کاظمیان تصریح کرد: نیروهای امدادی برای مداوای مصدومان احتمالی این حادثه در صحنه حضور دارند.