خشکسالی و قطعی برق، کشاورزی خراسان رضوی را به نقطه زیان رساند

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، وحید اردکانیان اظهار کرد: بزرگ‌ترین چالش خراسان رضوی کمبود آب است و با افزایش گرما و حرارت، تبخیر آب افزایش یافته و نیاز آبی گیاهان بیشتر می‌شود. به همین دلیل گیاه دچار تنش خشکی و کاهش عملکرد و محصول می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر کمبود آب، با چالش قطعی برق نیز مواجه هستیم. روزانه حدود ۵ تا ۶ ساعت قطعی برق داریم که باعث می‌شود کشاورزان حدود ۲۰ درصد کمتر آب در فصل گرما استفاده کنند. همچنین گرمای شدید تبخیر و تعرق را ۲۰ درصد افزایش می‌دهد که در مجموع کشاورزان با تنش ۴۰ درصدی مواجه می‌شوند.

اردکانیان با اشاره به تاثیرات این تنش‌ها گفت: کاهش محصول به زیر نقطه سربه‌سر رسیده است؛ یعنی میزان تولید محصول به قدری کاهش یافته که درآمد حاصل از فروش آن دیگر قادر به پوشش کل هزینه‌های تولید نیست. برای مثال، اگر نقطه سربه‌سر چغندرقند ۵۰ تن باشد، در سال‌هایی که قطعی برق نداشتیم، تولید حدود ۷۰ تن بود که ۲۰ تن آن سود خالص کشاورز بود اما اکنون به حدود ۵۰ تن رسیده است.

وی درباره افزایش هزینه‌های تولید افزود: با افزایش قیمت دلار، نهاده‌هایی که از خارج وارد می‌شدند افزایش قیمت داشتند. همچنین حذف یارانه در کودها، سموم و علف‌کش‌ها، هزینه‌ها را بسیار بالا برده و توجیه اقتصادی کشاورزی را زیر سوال برده است.

اردکانیان تاکید کرد: در این شرایط کشاورزی باید به صورت علمی و با حضور کارشناسان خبره در مزارع انجام شود. خانه کشاورز در این زمینه اطلاع‌رسانی و آموزش‌هایی به کشاورزان ارائه می‌دهد و پیگیر حقوق آنان در زمینه قطعی برق و آب است.

وی درباره وضعیت همکاری‌های بخش کشاورزی بیان کرد: همکاری خانه کشاورز با سازمان جهاد کشاورزی و اتاق اصناف کمرنگ‌تر شده که ناشی از شرایط اجتماعی و نبود بودجه است و این موضوع تاثیرات منفی بر تولید گذاشته است. قبلاً با بودجه کافی، نیروهای کارشناسی تحقیقات کشاورزی امکان همکاری با مراکز بین‌المللی و توسعه ارقام جدید داشتند، اما اکنون با کمبود بودجه، این همکاری‌ها محدود شده است.

اردکانیان ادامه داد: یارانه کود و سموم نیز حذف شده و تنها حوزه‌ای که بخش خصوصی و دولتی می‌توانند تعامل کنند، ترویج اطلاعات و آموزش کشاورزان است. در این زمینه باید از کارشناسان بازنشسته و باتجربه بهره‌برداری شود تا کشاورزان بتوانند دانش خود را افزایش دهند.

وی همچنین درباره مشکلات مالی کشاورزان عنوان کرد: بانک کشاورزی به دلیل شرایط سخت، بودجه کافی برای وام‌دهی به کشاورزان ندارد اما شرایط استفاده از بیمه برای آنان فراهم شده است.

دبیر خانه کشاورز استان خراسان رضوی در پایان گفت: اولین انتظار ما از دولت و مجلس در حوزه سیاست‌گذاری کشاورزی، رفع خشکسالی و اصلاح اقدامات وزارت نیرو است. متاسفانه ساخت سدها و سیاست‌های وزارت نیرو، منابع آب زیرزمینی را تخلیه کرده و اگر تغذیه منابع زیرزمینی انجام نشود، کشور با خشکسالی و افزایش مهاجرت مواجه خواهد شد.

