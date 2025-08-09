خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خرس به یک کشاورز اهل شهرستان کوهرنگ حمله کرد

خرس به یک کشاورز اهل شهرستان کوهرنگ حمله کرد
کد خبر : 1671683
لینک کوتاه کپی شد.

بخشدار دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ گفت: یک کشاورز حدود ۶۰ ساله بر اثر حمله خرس در روستای دزک علیا به شدت زخمی شد.

به گزارش ایلنا، مرتضی رضایی اظهارداشت:  کشاورز  اهل کوهرنگ زمان ورود به باغ خود با حلمه خرس مواجه می شود و  از ناحیه شکم، دست و پا به شدت زخمی می‌شود که در نهایت با کمک اورژانس به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: جمعه شب این کشاورز حادثه دیده تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد که با توجه به اینکه روده‌های وی به شدت آسیب‌دیده و امکان عفونت وجود دارد، جان این کشاورز در خطر است.

رضایی یادآور شد: این چندمین بار است که مردم روستا و منطقه با حمله خرس روبرو می‌شوند و علاوه‌بر خسارت‌های جانی، خسارت‌های زیادی نیز به مزارع و باغات کشاورزی منطقه از سوی این حیوانات به بار آمده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور