خرس به یک کشاورز اهل شهرستان کوهرنگ حمله کرد
بخشدار دوآب صمصامی شهرستان کوهرنگ گفت: یک کشاورز حدود ۶۰ ساله بر اثر حمله خرس در روستای دزک علیا به شدت زخمی شد.
به گزارش ایلنا، مرتضی رضایی اظهارداشت: کشاورز اهل کوهرنگ زمان ورود به باغ خود با حلمه خرس مواجه می شود و از ناحیه شکم، دست و پا به شدت زخمی میشود که در نهایت با کمک اورژانس به بیمارستان کاشانی شهرکرد منتقل میشود.
وی تصریح کرد: جمعه شب این کشاورز حادثه دیده تحت عمل جراحی قرار میگیرد که با توجه به اینکه رودههای وی به شدت آسیبدیده و امکان عفونت وجود دارد، جان این کشاورز در خطر است.
رضایی یادآور شد: این چندمین بار است که مردم روستا و منطقه با حمله خرس روبرو میشوند و علاوهبر خسارتهای جانی، خسارتهای زیادی نیز به مزارع و باغات کشاورزی منطقه از سوی این حیوانات به بار آمده است.