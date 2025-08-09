خرس به یک کشاورز اهل شهرستان کوهرنگ حمله کرد

وی تصریح کرد: جمعه شب این کشاورز حادثه دیده تحت عمل جراحی قرار می‌گیرد که با توجه به اینکه روده‌های وی به شدت آسیب‌دیده و امکان عفونت وجود دارد، جان این کشاورز در خطر است.

رضایی یادآور شد: این چندمین بار است که مردم روستا و منطقه با حمله خرس روبرو می‌شوند و علاوه‌بر خسارت‌های جانی، خسارت‌های زیادی نیز به مزارع و باغات کشاورزی منطقه از سوی این حیوانات به بار آمده است.