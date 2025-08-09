به گزارش ایلنای گلستان، سیدمحمد مصطفی‌زاده، دادستان کردکوی گفت: برپایی بازار هفتگی این شهر در یکی از خیابان‌های اصلی، سبب ترافیک سنگین، سد معبر و نارضایتی اهالی شده بود و از یک دهه پیش درخواست جابجایی محل بازار را داشتند که محقق نمی‌شد تا این که در دیدارهای مردمی قضایی، خواستار حل موضوع شدند.

وی افزود: پس از بررسی مشخص شد، با وجود اینکه زمینی برای انتقال بازار در نظر گرفته شده است، به دلیل اختلاف بین شهرداری و اداره برق، موضوع سال‌ها بلاتکلیف مانده است.

مصطفی زاده افزود: با ورود دادستانی، نشست مشترکی با حضور شهردار و مسئول اداره برق برگزار شد و در نهایت، توافق شد زمین مورد نظر در اختیار شهرداری قرار گیرد.

وی گفت: شهرداری هم یک ماهه زیرساخت‌های لازم را آماده کرد و حالا این بازار از یکشنبه این هفته در مکان جدید، با نظم و شرایط بهتر برای مردم برگزار می‌شود.

بازارهای هفتگی محلی به علت تأمین مایحتاج روزمره مردم و کمک به رونق اقتصاد خرد، و خرید و فروش محصولات محلی و کشاورزی، از اهمیت ویژه‌ای در استان گلستان برخوردار هستند.

