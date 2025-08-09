خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با پیگیری دادستانی بازار هفتگی کردکوی به مکان جدید منتقل می‌شود

با پیگیری دادستانی بازار هفتگی کردکوی به مکان جدید منتقل می‌شود
کد خبر : 1671674
لینک کوتاه کپی شد.

با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب کردکوی، اختلاف چندساله بین شهرداری و اداره برق درباره محل جدید بازار هفتگی این شهر برطرف و این بازار از هفته آینده در مکان جدید، برپا می‌شود.

به گزارش ایلنای گلستان، سیدمحمد مصطفی‌زاده، دادستان کردکوی گفت: برپایی بازار هفتگی این شهر در یکی از خیابان‌های اصلی، سبب ترافیک سنگین، سد معبر و نارضایتی اهالی شده بود و از یک دهه پیش درخواست جابجایی محل بازار را داشتند که محقق نمی‌شد تا این که در دیدارهای مردمی قضایی،  خواستار حل موضوع شدند. 

وی افزود: پس از بررسی مشخص شد،   با وجود اینکه زمینی برای انتقال بازار در نظر گرفته شده است، به دلیل اختلاف بین شهرداری و اداره برق، موضوع سال‌ها بلاتکلیف مانده است. 

مصطفی زاده افزود:   با ورود دادستانی، نشست مشترکی با حضور شهردار و مسئول اداره برق برگزار شد و در نهایت، توافق شد زمین مورد نظر در اختیار شهرداری قرار گیرد. 

وی گفت: شهرداری هم یک ماهه زیرساخت‌های لازم را آماده کرد و حالا این بازار از یکشنبه این هفته در مکان جدید، با نظم و شرایط بهتر برای مردم برگزار می‌شود. 

بازارهای هفتگی محلی به علت تأمین مایحتاج روزمره مردم و کمک به رونق اقتصاد خرد، و خرید و فروش محصولات محلی و کشاورزی، از اهمیت ویژه‌ای در استان گلستان برخوردار هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور