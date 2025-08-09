خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فرمانده انتظامی لرستان؛

۸۵ درصد مقصران تصادفات در استان افراد بومی و محلی می باشند

۸۵ درصد مقصران تصادفات در استان افراد بومی و محلی می باشند
کد خبر : 1671663
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: ۸۵ درصد مقصران تصادفات در محورهای مواصلاتی استان افراد بومی و مقصران محلی می باشند .

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار یحیی الهی روز شنبه هجدهم مرداد ماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری  استان ، اظهار داشت: میانگین کشوری برای نصب دوربین نظارتی به ازای هر ۱۰ کیلومتر یک دستگاه می‌باشد اما این عدد در استان به ازای هر ۳۰ کیلومتر و یک سوم میانگین کشوری است و این کمبود باید با یک اقدام جهادی برطرف شود. 

وی افزود: همچنین در حوزه تصادفات، چهار عامل اصلی شامل نیروی انسانی، خودرو، جاده و پلیس تاثیرگذار هستند که با وجود تلاش‌های صورت گرفته و بهبود نسبی وضعیت جاده‌های لرستان به دلیل عقب‌ماندگی‌های تاریخی، استان همچنان فاصله زیادی با میانگین کشوری دارد. 

فرمانده انتظامی لرستان یکی از مولفه‌های تاثیرگذار در تصادفات استان را فرهنگ رانندگی دانست و ادامه داد: ۸۵ درصد مقصران تصادفات در محورهای مواصلاتی لرستان افراد بومی و مقصران محلی می‌باشند و حتی در ایام اربعین با افزایش آمار ترددها، همچنان حدود ۶۰ درصد مقصران هستند. 

سردار الهی گفت: میانگین تصادفات فوتی در استان تقریبا با درصد اندکی تغییر، ثابت مانده است اما در حوزه تصادفات جرحی و خسارتی با افزایش مواجه هستیم که این نشان دهنده حضور پلیس و اعمال قانون است. 

وی بیان کرد: این اقدامات توانسته شدت تصادفات را کاهش دهد اما عواملی مانند تعریض جاده‌ها باعث شده رانندگان با سرعت بیشتری حرکت کنند و آمار حوادث جرحی و خسارتی افزایش یابد. 

فرمانده انتظامی لرستان همچنین بر لزوم توجه به نظرات کارشناسی پلیس در پروژه‌های عمرانی تاکید کرد و افزود: اعتبارات باید با اولویت رفع نقاط حادثه‌خیز تخصیص یابد و نظرات کارشناسی پلیس در جلسات شورای ترافیک، مبنای عمل قرار گیرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور