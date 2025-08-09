به گزارش ایلنا از خمام، عصمت محمددوست صبح روز شنبه ۱۸ مرداد در نشست با خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان گیلان، اظهار داشت: «خبرنگاران چشم‌بینای نظام و نمایندگان مردم در عرصه اطلاع‌رسانی هستند. ما مسئولیت داریم با پیگیری به‌موقع خواسته‌های به‌حق مردم، پاسخگوی مطالبات آنان باشیم.»

وی با اشاره به اهمیت نقد منصفانه و سازنده در بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی، تصریح کرد: «رسانه‌ها با انعکاس صحیح مسائل و رصد مشکلات، می‌توانند در خدمت‌رسانی بهتر به مردم نقش آفرینی کنند. نقد دلسوزانه و مبتنی بر واقعیت، همواره مورد استقبال اینجانب و مجموعه مدیریت شهرستان است.»

فرماندار خمام با بیان اینکه احداث مجتمع اداری از مهم‌ترین نیازهای این شهرستان است، گفت: «با پیگیری‌های انجام‌شده در حال رایزنی با اداره کل راه و شهرسازی و سازمان‌های مربوطه برای تامین زمین مناسب هستیم. این پروژه که سال‌ها به تعویق افتاده، باید هرچه سریع‌تر محقق شود تا خدمات‌رسانی به مردم با کیفیت بهتری انجام پذیرد.»

محمددوست از تمامی خبرنگاران، به‌ویژه فعالان رسانه‌های محلی و مدیران صفحات مجازی که دغدغه مندی مردم را پیگیری می‌کنند، تقدیر کرد و افزود: در فضای مجازی نیز شاهد پیگیری‌های ارزشمند برخی شهروندان هستیم که دلسوزانه مشکلات را به مسئولان منعکس می‌کنند. ما از این تعاملات استقبال می‌کنیم و آماده پاسخگویی به تمام سوالات و ابهامات در حوزه شهرستان هستیم.»

وی در پایان با اشاره به برخی چالش‌های اخیر در شهرستان، خاطرنشان کرد: «رسانه‌ها با اطلاع‌رسانی شفاف و دعوت مردم به آرامش، می‌توانند در حل مسائل کمک کنند. مطمئن باشید صدای مردم به گوش مراجع مربوطه می‌رسد و درصدد رفع نابرابری‌ها و خدمت‌رسانی عادلانه هستیم.»

