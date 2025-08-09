به گزارش ایلنا، حبیب شریف امروز ۱۸ مرداد در نشست خبری با قدردانی از خبرنگاران در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی جامعه، افزود: با آغاز به کار دولت چهاردهم از تابستان ۱۴۰۳ و استقرار تیم مدیریتی جدید در بنیاد ملی نخبگان، چهار طرح کلیدی شامل طرح توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور (طرح شهید وزوایی)، طرح هسته‌های مسئله‌محور پژوهشی و فناورانه (طرح شهید احمدی روشن)، طرح تسهیلات دوره پسادکتری (طرح شهید چمران) و جایزه ملی علامه طباطبایی ویژه نخبگان برجسته کشوری که سال‌ها متوقف بود، احیا و اجرایی شده است.

شریف همچنین از رونمایی قریب‌الوقوع سردیس ۱۸ نفر از نخبگان استان فارس با همکاری بنیاد نخبگان فارس، مجمع خیران نخبه‌پرور فارس و حمایت شهردار شیراز خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: برای دومین سال متوالی، روز دهم مهرماه ۱۴۰۴ به‌عنوان روز نخبگان در تقویم رسمی کشور گرامی داشته خواهد شد و برنامه‌های متنوعی به این مناسبت برگزار می‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان فارس با اشاره به تغییر سیاست شناسایی استعدادهای برتر از خوداظهاری به شناسایی فعال توسط بنیاد، اظهار داشت: بنیاد ملی نخبگان به‌زودی با سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، مستقیماً به شناسایی افراد برجسته در حوزه‌های مختلف اقدام خواهد کرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن برای اعضای هیئت علمی تحت حمایت بنیاد ملی نخبگان، به مطالبه جدی جامعه نخبگان از مسئولین استان برای همراهی در اجرای این پروژه اشاره کرد و گفت: علی‌رغم پیشتازی استان فارس در این زمینه از سال ۱۴۰۱، به دلیل عدم همکاری جدی مسئولین ذی‌ربط، این پروژه هنوز به سرانجام نرسیده است.

شریف در ادامه به نقش مجمع خیران نخبه‌پرور فارس از سال ۹۵ در بهره‌گیری از ظرفیت خیران در مسیر نخبه‌پروری اشاره کرد و افزود: این مجمع با تعریف حداقل ۷۵ جایزه به نام بزرگان و اندیشمندان در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، هنری و کارآفرینی، هر ساله تعدادی از دانش‌آموزان و دانشجویان را از جوایز توانمندسازی و بورس تحصیلی بهره‌مند می‌کند. همچنین ایجاد فرصت‌های پسادکتری ویژه فارغ‌التحصیلان دوره دکتری تخصصی از دیگر اقدامات این مجمع است.

وی از اصحاب رسانه خواست با اطلاع‌رسانی درباره فعالیت‌های خیران نخبه‌پروررئیس بنیاد نخبگان استان فارس گفت: در شهریورماه سال جاری، چهارمین فراخوان جذب استعدادهای برتر در دستگاه‌های اجرایی و دومین فراخوان جذب نخبگان و استعدادهای برتر در مراکز آموزش عالی کشور در سال ۱۴۰۴ اعلام خواهد شد که جزئیات آن از طریق فراخوان‌های مربوطه اطلاع‌رسانی می‌شود.

رئیس بنیاد نخبگان فارس یادآور شد: ۱۵۰‌نفر در چند سال گذشته فرصت پسا دکتری در استان فارس برای آنها فراهم شده که ۲۲ نفر آنها جذب دانشگاه های مختلف شدند.

