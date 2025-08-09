خبرگزاری کار ایران
وقوع حریق در مجتمع تجاری کاسپین انزلی؛ آتش نشانان در تلاش هستند

سخنگوی منطقه آزاد انزلی از وقوع آتش‌سوزی در یکی از بلوک‌های تجاری مجتمع کاسپین خبر داد و گفت: آتش نشانان و نیروهای امدادی در تلاش مهار حریق هستند.

به گزارش ایلنا از بندرانزلی، مهدی کاظمیان در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد: ساعت ۱۱ و ۳۵ دقیقه امروز آتش‌سوزی در یکی از بلوک‌های تجاری مجمع کاسپین منطقه آزاد انزلی رخ داد.

وی افزود: بلافاصله تیم‌های امدادی و آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و در حال حاضر عملیات مهار حریق ادامه دارد.

کاظمیان تصریح کرد: تلاش‌ها بر این است که شعله‌های آتش به بخش‌های دیگر مجمع سرایت نکند و کنترل کامل آتش در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه علت حادثه هنوز مشخص نیست، گفت: اطلاعات تکمیلی پس از بررسی‌های بیشتر اعلام خواهد شد.

