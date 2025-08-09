به گزارش ایلنا از اصفهان، علی حاجیان، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان اظهار داشت: مغازه‌های پرنده‌فروشی یکی از مشاغلی است که سبب ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی برای ساکنان منازل مسکونی می‌شود. با ساماندهی میدان امام علی(ع) بسیاری از پرنده‌فروشی‌های این محدوده در خیابان عطار نیشابوری و معراج استقراریافته و موجب ناراحتی شهروندان و اهالی منطقه ۱۰ شده‌اند.

وی افزود: با وجود مشکلات زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی ناشی از فعالیت‌های این صنف، مجتمع اختصاصی ویژه پرندگان در مجاورت پل تمدن ایجاد شده که به دلیل مشکلات حقوقی و اجرایی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

حاجیان بیان کرد: با همکاری اتحادیه پرنده‌فروشان، اطلاعات موردنیاز برای ساماندهی نهایی این صنف در حال جمع‌آوری است و پیگیری‌های لازم در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با ملک مجتمع صنفی در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: پس از نهایی‌شدن مراحل حقوقی، مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، واحدهای این مجتمع تحت نظارت اداره کل دامپزشکی اداره خواهد شد و واحدهای خارج از این مجتمع پلمب و اتحادیه صنف از صدور هرگونه پروانه کسب برای واحدهای خارج از مجتمع خودداری خواهد کرد.

وی تأکید کرد: این سازمان برای حل پایدار مشکلات صنف پرنده‌فروشان و ساماندهی آن‌ها با تمامی ذی‌نفعان در این راستا تعامل خواهد داشت.

انتهای پیام/