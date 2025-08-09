خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ساماندهی صنف پرنده‌فروشان در دستور کار شهرداری اصفهان

ساماندهی صنف پرنده‌فروشان در دستور کار شهرداری اصفهان
کد خبر : 1671646
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: حل معضل ساماندهی صنف پرنده‌فروشان در دستور کار شهرداری قرار دارد و مقرر شد اطلاعات موردنیاز سازمان جهت ساماندهی نهایی این صنف در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل و ارائه شود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، علی حاجیان، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان اظهار داشت: مغازه‌های پرنده‌فروشی یکی از مشاغلی است که سبب ایجاد مشکلات زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی برای ساکنان منازل مسکونی می‌شود. با ساماندهی میدان امام علی(ع) بسیاری از پرنده‌فروشی‌های این محدوده در خیابان عطار نیشابوری و معراج استقراریافته و موجب ناراحتی شهروندان و اهالی منطقه ۱۰ شده‌اند.

وی افزود: با وجود مشکلات زیست‌محیطی، بهداشتی و اجتماعی ناشی از فعالیت‌های این صنف، مجتمع اختصاصی ویژه پرندگان در مجاورت پل تمدن ایجاد شده که به دلیل مشکلات حقوقی و اجرایی هنوز به بهره‌برداری نرسیده است.

حاجیان بیان کرد: با همکاری اتحادیه پرنده‌فروشان، اطلاعات موردنیاز برای ساماندهی نهایی این صنف در حال جمع‌آوری است و پیگیری‌های لازم در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با ملک مجتمع صنفی در حال انجام است.

مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: پس از نهایی‌شدن مراحل حقوقی، مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، واحدهای این مجتمع تحت نظارت اداره کل دامپزشکی اداره خواهد شد و واحدهای خارج از این مجتمع پلمب و اتحادیه صنف از صدور هرگونه پروانه کسب برای واحدهای خارج از مجتمع خودداری خواهد کرد.

وی تأکید کرد: این سازمان برای حل پایدار مشکلات صنف پرنده‌فروشان و ساماندهی آن‌ها با تمامی ذی‌نفعان در این راستا تعامل خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور