ساماندهی صنف پرندهفروشان در دستور کار شهرداری اصفهان
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: حل معضل ساماندهی صنف پرندهفروشان در دستور کار شهرداری قرار دارد و مقرر شد اطلاعات موردنیاز سازمان جهت ساماندهی نهایی این صنف در سریعترین زمان ممکن تکمیل و ارائه شود.
به گزارش ایلنا از اصفهان، علی حاجیان، مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان اظهار داشت: مغازههای پرندهفروشی یکی از مشاغلی است که سبب ایجاد مشکلات زیستمحیطی، بهداشتی و اجتماعی برای ساکنان منازل مسکونی میشود. با ساماندهی میدان امام علی(ع) بسیاری از پرندهفروشیهای این محدوده در خیابان عطار نیشابوری و معراج استقراریافته و موجب ناراحتی شهروندان و اهالی منطقه ۱۰ شدهاند.
وی افزود: با وجود مشکلات زیستمحیطی، بهداشتی و اجتماعی ناشی از فعالیتهای این صنف، مجتمع اختصاصی ویژه پرندگان در مجاورت پل تمدن ایجاد شده که به دلیل مشکلات حقوقی و اجرایی هنوز به بهرهبرداری نرسیده است.
حاجیان بیان کرد: با همکاری اتحادیه پرندهفروشان، اطلاعات موردنیاز برای ساماندهی نهایی این صنف در حال جمعآوری است و پیگیریهای لازم در خصوص مسائل حقوقی مرتبط با ملک مجتمع صنفی در حال انجام است.
مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآوردههای کشاورزی شهرداری اصفهان گفت: پس از نهاییشدن مراحل حقوقی، مطابق بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، واحدهای این مجتمع تحت نظارت اداره کل دامپزشکی اداره خواهد شد و واحدهای خارج از این مجتمع پلمب و اتحادیه صنف از صدور هرگونه پروانه کسب برای واحدهای خارج از مجتمع خودداری خواهد کرد.
وی تأکید کرد: این سازمان برای حل پایدار مشکلات صنف پرندهفروشان و ساماندهی آنها با تمامی ذینفعان در این راستا تعامل خواهد داشت.