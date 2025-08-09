انفجار گاز در شهرک آغاجاری اهواز/ دو نفر راهی بیمارستان شدند
بامداد امروز بر اثر نشت گاز در یک واحد مسکونی در شهرک آغاجاری اهواز، انفجار شدیدی رخ داد که منجر به مصدومیت یک زن و یک مرد شد. هر دو مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند و بررسی علت حادثه ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از خوزستان و به گفتهی مهران احمدی، رئیس اورژانس پیشبیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز، این حادثه ساعت ۴:۵۷ صبح امروز شنبه رخ داد و در پی آن یک زن ۳۹ ساله و یک مرد ۴۱ ساله دچار آسیبدیدگی شدند.
وی افزود: «پس از وقوع حادثه، تیمهای فوریتهای پزشکی بلافاصله در محل حاضر شده و مصدومان را برای دریافت خدمات درمانی تخصصی به بیمارستان طالقانی اهواز منتقل کردند.»
احمدی با تاکید بر لزوم رعایت اصول ایمنی در استفاده از تجهیزات گاز خانگی، هشدار داد: «نشت گاز و بیتوجهی به نگهداری و نصب صحیح وسایل گازسوز میتواند خسارات جبرانناپذیری به همراه داشته باشد. شهروندان باید به صورت دورهای سیستمهای گازرسانی منازل خود را بررسی کنند.»
وی خاطرنشان کرد که بررسی علت دقیق این حادثه توسط کارشناسان ایمنی و آتشنشانی همچنان ادامه دارد.