۳۵۹ مصدوم و ۶ فوتی در تصادفات هفته دوم مرداد ماه در چهارمحال و بختیاری ثبت شد
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان چهارمحال و بختیاری از وقوع ۳۵۹ مورد مصدومیت ناشی از تصادفات در هفته دوم مردادماه خبر داد و گفت: این حوادث ها متأسفانه منجر به فوت ۶ نفر شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود شمسی پور صبح امروز در نشست خبری با خبرنگاران اظهار داشت: در این ماه ۴ مورد غرق شدگی گزارش شد که دو نفر پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان باختند و دو نفر دیگر به بیمارستان منتقل شدند.  

وی همچنین ازتماس تلفنی چهار هزار و ۴۹۳ نفر  با سامانه ۱۱۵ خبر داد و افزود: از این تعداد، ۹۰۰ مورد منجر به اعزام آمبولانس ، ۳۶۱ مورد مشاوره تلفنی  و ۶۷۱ تماس نیز مزاحمت تلفنی بوده است.  

دکتر شمسی پور بیان کرد: بر اساس این گزارش، در هفته گذشته ۲۰ بیمار قلبی، ۶۶ بیمار تنفسی، ۳۲ بیمار دچار تشنج، ۳ مورد مسمومیت با گاز CO و ۳ بیمار با انسداد راه هوایی به مراکز درمانی استان انتقال یافتند.  

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی استان چهارمحال و بختیاری همچنین از وقوع ۳۵۹ مورد مصدومیت ناشی از تصادفات در هفته دوم مردادماه خبر داد و گفت: این حوادث ها منجر به فوت ۶ نفر شده است.  

اخبار مرتبط
ارسال نظر
