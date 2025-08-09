گشایش ششمین سوگواری ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی با اجرای «لالایی» در چذابه

به گزارش ایلنا از خوزستان، مصطفی بوعذار دبیر این جشنواره، گفت: در این دوره از سوگواره هنرمندانی از استان‌های؛ ایلام، لرستان، مازندران، تهران، مرکزی، قم، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان حضور دارند که در بخش‌های میدانی و تعزیه ۲۵ گروه نمایشی میزبان زوار اربعین حسینی خواهند بود.

وی ادامه داد: نمایش خیابانی «لالایی» به کارگردانی صالح رشیدپور از استان یزد به نویسندگی رضوان پارسا و بازی هادی موسوی زاده، صالح رشیدپور و با بازی‌سازی مجتبی شعبانی و سبحان یاوری و موسیقیِ حسین رشیدپور ، اجرایی درخشان و قابل تحسین ارائه دادند که با حضور تماشاگران و زائرین اربعین حسینی اولین اجرای ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی در دو نوبت اجرا شد .

بوعذار ادامه داد: در نخستین روز از ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی پس نمایش «لالایی» تعزیه عربی «ونات » به کارگردانی علی بنی طرفی از خوزستان، همچنین مجلس تعزیه شهادت امام به کارگردانی محمد حیدری اصل از استان خوزستان «شهرستان شوش دانیال» در مقابل «موکب شهدای فرهنگ و هنر» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان پذیرای زائرین اربعین حسینی بودند.

«ششمین سوگواری ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» از جمعه ۱۷ مرداد آغاز و تا ۲۳ مرداد ماه به دبیری مصطفی بوعذار در چذابه و شلمچه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/