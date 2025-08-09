خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گشایش ششمین سوگواری ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی با اجرای «لالایی» در چذابه

گشایش ششمین سوگواری ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی با اجرای «لالایی» در چذابه
کد خبر : 1671629
لینک کوتاه کپی شد.

ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی همزمان با اوج‌گیری پیاده‌روی زائرین اربعین در چذابه خوزستان گشایش یافت.

به گزارش ایلنا از خوزستان، مصطفی بوعذار دبیر این جشنواره، گفت:  در این دوره از سوگواره هنرمندانی از استان‌های؛ ایلام، لرستان، مازندران، تهران، مرکزی، قم، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان حضور دارند که در بخش‌های میدانی و تعزیه  ۲۵ گروه نمایشی میزبان زوار اربعین حسینی خواهند بود.

وی ادامه داد: نمایش خیابانی «لالایی» به کارگردانی صالح رشیدپور از استان یزد به نویسندگی رضوان پارسا و بازی هادی موسوی زاده، صالح رشیدپور و با بازی‌سازی مجتبی شعبانی و سبحان یاوری و  موسیقیِ حسین رشیدپور ، اجرایی درخشان و قابل تحسین ارائه دادند که با حضور تماشاگران و زائرین اربعین حسینی اولین اجرای ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی در دو نوبت  اجرا شد .

بوعذار ادامه داد: در نخستین روز از ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی پس نمایش «لالایی» تعزیه عربی «ونات » به کارگردانی علی بنی طرفی از خوزستان، همچنین مجلس تعزیه شهادت امام به کارگردانی محمد حیدری اصل  از استان خوزستان «شهرستان شوش دانیال» در مقابل «موکب شهدای فرهنگ و هنر» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان پذیرای زائرین اربعین حسینی بودند.

 «ششمین سوگواری ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» از جمعه  ۱۷ مرداد آغاز و تا ۲۳ مرداد ماه به دبیری مصطفی بوعذار در چذابه و شلمچه ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
نوین زعفران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
ایران کیش
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انجمن بازرگانی ایران وکانادا
لوازم کودک ارابه
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

جراحا

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

خرید اپل ایدی

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور