گشایش ششمین سوگواری ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی با اجرای «لالایی» در چذابه
ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی همزمان با اوجگیری پیادهروی زائرین اربعین در چذابه خوزستان گشایش یافت.
به گزارش ایلنا از خوزستان، مصطفی بوعذار دبیر این جشنواره، گفت: در این دوره از سوگواره هنرمندانی از استانهای؛ ایلام، لرستان، مازندران، تهران، مرکزی، قم، خراسان رضوی، کهگیلویه و بویراحمد و خوزستان حضور دارند که در بخشهای میدانی و تعزیه ۲۵ گروه نمایشی میزبان زوار اربعین حسینی خواهند بود.
وی ادامه داد: نمایش خیابانی «لالایی» به کارگردانی صالح رشیدپور از استان یزد به نویسندگی رضوان پارسا و بازی هادی موسوی زاده، صالح رشیدپور و با بازیسازی مجتبی شعبانی و سبحان یاوری و موسیقیِ حسین رشیدپور ، اجرایی درخشان و قابل تحسین ارائه دادند که با حضور تماشاگران و زائرین اربعین حسینی اولین اجرای ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی در دو نوبت اجرا شد .
بوعذار ادامه داد: در نخستین روز از ششمین سوگواره ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی پس نمایش «لالایی» تعزیه عربی «ونات » به کارگردانی علی بنی طرفی از خوزستان، همچنین مجلس تعزیه شهادت امام به کارگردانی محمد حیدری اصل از استان خوزستان «شهرستان شوش دانیال» در مقابل «موکب شهدای فرهنگ و هنر» اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان پذیرای زائرین اربعین حسینی بودند.
«ششمین سوگواری ملی تئاتر میدانی و تعزیه اربعین حسینی» از جمعه ۱۷ مرداد آغاز و تا ۲۳ مرداد ماه به دبیری مصطفی بوعذار در چذابه و شلمچه ادامه خواهد داشت.