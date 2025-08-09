تولید روزانه بیش از ۱۵۰ تن زباله در طرقبه شاندیز
لزوم توجه شهرکهای صنعتی به مدیریت پسماند
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری طرقبه شاندیز گفت: شهرکهای صنعتی باید در کنار تولید و اشتغالزایی، به مدیریت صحیح پسماندهای خود نیز توجه ویژهای داشته باشند.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، حسن ریحانی از برگزاری جلسات متعدد در خصوص ساماندهی وضعیت جمعآوری و مدیریت پسماند به خصوص در شهرکهای صنعتی خبر داد و افزود: عدم هماهنگی در این زمینه میتواند به عواقب جدی برای محیطزیست و سلامت عمومی منجر شود.
وی با گلایهمندی از عدم همکاری و هماهنگی برخی شهرکهای صنعتی با مدیریت اجرایی پسماند بخش شاندیز، به اهمیت مدیریت پسماند در حفظ محیطزیست و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان اشاره و از عدم همکاری برخی شهرکهای صنعتی با مدیریت اجرایی پسماند گلایه کرد و گفت: بر اساس قوانین و شیوهنامههای موجود، همه دستگاههای ذیربط موظف به تبعیت از ضوابط قانونی و تعامل کامل با مدیریت اجرایی پسماند هستند.
وی خاطرنشان کرد: شهرکهای صنعتی باید در کنار تولید و اشتغالزایی، به مدیریت صحیح پسماندهای خود نیز توجه ویژهای داشته باشند؛ در این راستا، هماهنگی میانبخشی و التزام به قانون، شرط اصلی موفقیت در ساماندهی پسماندها بهویژه در مناطق صنعتی است.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری طرقبه شاندیز در ادامه به تأثیرات منفی زبالهها بر محیطزیست و به ویژه بر گردشگری طرقبه شاندیز اشاره کرد و افزود: این منطقه به عنوان قطب گردشگری در خراسان رضوی شناخته میشود و ورود سالانه میلیونها مسافر و گردشگر به این شهرستان، مسئولیت ما را در جمعآوری و مدیریت پسماند دوچندان میکند.
وی اظهار کرد: با توجه به آمارها، ماهانه بیش از ۳ میلیون خودرو به طرقبه شاندیز وارد میشوند و متأسفانه برخی از مسافران و گردشگران زبالههای خود را در طبیعت رها میکنند؛ این مسئله نه تنها بر زیبایی طبیعی منطقه تأثیر منفی میگذارد، بلکه سلامت عمومی را نیز به خطر میاندازد.
ریحانی همچنین با اشاره به تولید روزانه بیش از ۱۵۰ تن زباله در شهرستان بیان کرد: بیشترین میزان زبالههایی که در سطح شهرستان رها شده، زبالههای خشک و تر به صورت ترکیبی هستند که این امر موجب میشود زبالهها مخلوط شده و قابل تفکیک نباشند؛ رهاسازی پسماندها به صورت تفکیک نشده در طبیعت، مشکلات زیستمحیطی جدی ایجاد میکند و به آلودگی منابع طبیعی منجر میشود.
وی تأکید کرد: همه ما باید به این نکته توجه داشته باشیم که مدیریت صحیح پسماند نه تنها به حفظ سلامت جامعه کمک میکند، بلکه به بهبود تصویر کلی شهرستان و جذب بیشتر گردشگران نیز میانجامد.
معاون برنامهریزی و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری طرقبه شاندیز در ادامه به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت جمعآوری و مدیریت پسماند پرداخت و گفت: رصد و برخورد با خودروهای متخلف در زمینه تخلیه غیرمجاز نخاله و زباله در سطح بخش شاندیز، رصد کامل و مستند پسماندهای صنعتی از مبدأ تا مقصد با همکاری مدیریت پسماند و اداره محیطزیست، افزایش گشتهای نظارتی مدیریت پسماند بخش شاندیز با همکاری و پشتیبانی شهرکهای صنعتی، به منظور پیشگیری از تخلفات و ارتقاء نظارت میدانی از جمله این راهکارها هستند.
وی همچنین بر استمرار جلسات تخصصی و تشکیل کمیتههای مشترک میان دستگاههای مسئول تأکید کرد و خواستار تدوین برنامه عملیاتی کوتاهمدت و میانمدت برای ساماندهی وضعیت پسماند در شهرکهای صنعتی شد.
ریاحی در ادامه بر اهمیت فرهنگسازی در زمینه مدیریت پسماند تأکید کرد و گفت: آموزش و آگاهسازی شهروندان و گردشگران در زمینه نحوه تفکیک زبالهها و اهمیت کاهش تولید زباله، یکی از کلیدهای موفقیت در مدیریت پسماند است.