مدیر صنایع تبدیلی جهاد کشاورزی استان خبرداد؛
بهره برداری از ۲۲ واحد صنایع تبدیلی فارس
مدیر صنایع تبدیلی وغذایی سازمان جهاد کشاورزی فارس از راه اندازی ۲۲ واحد صنعتی در این استان خبر داد و گفت: این تعداد واحد صنایع تبدیلی در چهار ماه اول سال جاری موفق به اخذ پروانه بهره برداری شدند.
به گزارش ایلنا، محمود باصری افزود: این تعداد واحدها دارای ظرفیت بیش از ۵۴ هزار تن و جذب ماده خام ۱۱۶ هزار تن است.
به گفته وی؛ این واحد ها در شهرستان های مرودشت، شیراز، لارستان، فسا، استهبان، فیروز اباد، آباده، زرقان، جهرم، بیضا، قیرکارزین، سپیدان و خرامه بوده است.
باصری اظهار کرد: این طرح ها شامل انواع بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه، رب گوجه فرنگی، عمل آوری و بسته بندی گوشت انواع دام، بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات خشک، ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره ، انواع شوری و ترشیجات غیر کنسروی، پنبه پاک کنی، محصولات آردی، بسته بندی قهوه و فرآورده های بر پایه قهوه است.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با راه اندازی این واحد های تولیدی بیش از ۲۱۴ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند و میزان کاهش ضایعات بخش کشاورزی نیز از ابتدا تا این تاریخ به بیش از ۲۶ هزار تن رسید، همچنین میزان سرمایه گذاری در این واحدها مجموعا به بیش از ۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال رسید.
وی خاطر نشان کرد: صنایع تبدیلی کمک موثری به امنیت غذایی پایدار دارد و یکی از سودمندترین راه های ارتباطی بین دو بخش صنعت و کشاورزی است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه این صنایع باعث رونق اشتغالزایی دائمی و فصلی در مناطق روستایی می شود، افزود: این گونه صنایع می تواند پیش نیاز راهبرد صنعتی شدن و تامین کننده امنیت غذایی در کشور باشد.
مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی، می توان به شکوفایی اقتصادی نزدیک تر شد.