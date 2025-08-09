بهره برداری از ۲۲ واحد صنایع تبدیلی فارس

به گزارش ایلنا، محمود باصری افزود: این تعداد واحدها دارای ظرفیت بیش از ۵۴ هزار تن و جذب ماده خام ۱۱۶ هزار تن است.

به گفته وی؛ این واحد ها در شهرستان های مرودشت، شیراز، لارستان، فسا، استهبان، فیروز اباد، آباده، زرقان، جهرم، بیضا، قیرکارزین، سپیدان و خرامه بوده است.

باصری اظهار کرد: این طرح ها شامل انواع بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه، رب گوجه فرنگی، عمل آوری و بسته بندی گوشت انواع دام، بسته بندی انواع سبزیجات و صیفی جات خشک، ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه دو مداره ، انواع شوری و ترشیجات غیر کنسروی، پنبه پاک کنی، محصولات آردی، بسته بندی قهوه و فرآورده های بر پایه قهوه است.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با راه اندازی این واحد های تولیدی بیش از ۲۱۴ نفر به صورت مستقیم مشغول به کار شدند و میزان کاهش ضایعات بخش کشاورزی نیز از ابتدا تا این تاریخ به بیش از ۲۶ هزار تن رسید، همچنین میزان سرمایه گذاری در این واحدها مجموعا به بیش از ۴ هزار و ۳۱۸ میلیارد ریال رسید.

وی خاطر نشان کرد: صنایع تبدیلی کمک موثری به امنیت غذایی پایدار دارد و یکی از سودمندترین راه های ارتباطی بین دو بخش صنعت و کشاورزی است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه این صنایع باعث رونق اشتغالزایی دائمی و فصلی در مناطق روستایی می شود، افزود: این گونه صنایع می تواند پیش نیاز راهبرد صنعتی شدن و تامین کننده امنیت غذایی در کشور باشد.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: با توسعه واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی، می توان به شکوفایی اقتصادی نزدیک تر شد.

