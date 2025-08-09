امروز صورت گرفت؛
بازدید وزیر راه و شهرسازی از پایانه مرزی چذابه
وزیر راه و شهرسازی در سفر به استان خوزستان به همراه استاندار از پایانه مرزی چذابه و روند خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی بازدید کرد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، فرزانه صادق امروز شنبه از مرز چذابه بازدید کرد و در جریان روند خدمت رسانی به زائرین اربعین حسینی قرار گرفت.
وزیر راه و شهرسازی از نزدیک تمهیدات این وزارتخانه را در ساماندهی مرز چذابه مورد بررسی قرار داد.
مرز چذابه که با ۳۴ گیت خروجی در شهرستان دشت آزادگان استان خوزستان واقع شده است، یکی از فعالترین گذرگاههای رسمی کشور برای اعزام زائران به عراق در ایام اربعین به شمار میرود.
در این بازدید، اقدامات انجام شده جهت تسهیل سفرهای اربعین شامل تهیه و نصب دیوار پیش ساخته به طول ۲۰۰ متر، بهسازی سرویسهای بهداشتی، تقویت زیرساخت تاسیسات برقی پایانه، نصب و تکمیل فن و مهپاش، گیتبندی، سایبان دائم و موقت و بهسازی سیستمهای سرمایشی مورد بررسی میدانی قرار گرفت.
همچنین وزیر راه و شهرسازی از نزدیک با برخی از زائران گفت و گو کرد و مشکلات آنها را جویا شد.
در این سفر استاندار خوزستان و نماینده دشت آزادگان در مجلس وزیر راه را همراهی کردند.