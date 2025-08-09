خبرگزاری کار ایران
معاون اجتماعی دادگستری استان خبر داد؛

جان باختن۱۵۲ نفر در تصادفات جاده‌ای لرستان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری از جان باختن ۱۵۲ نفر طی چهارماهه ابتدای امسال در تصادفات جاده‌ای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بیژن دارایی روز شنبه هجدهم مرداد ماه در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم در سالن جلسات دادگستری اظهار کرد: در چهار ماهه نخست سال گذشته۱۳۳ نفر جان باختند که متاسفانه‌عدم توجه رانندگان به جلو و تحلفات رانندگی نقش عمده‌ای در ثبت و افزایش این آمار دارد. 

وی تصریح کرد: سال گذشته نیز ۴۸۴ نفر در سوانح رانندگی استان جان خود را از دست دادند که ۴۲۲ نفر مربوط به حوادث برون‌شهری و ۶۲ نفر نیز تصادفات درون‌شهری بوده است همچنین در همین سال هشت هزار و سه نفر نیز دچار جرح و مصدومیت شدند. 

معاون دادگستری لرستان با اشاره به عبور تعداد بسیاری از زائران اربعین حسینی از لرستان افزود: سال ۱۴۰۲ در بازه زمانی ۲۰ روزه اربعین (۱۰ روز قبل و ۱۰ روز بعد) ۳۷ نفر در تصادفات جاده‌ای استان جان باختند، اربعین سال گذشته نیز ۱۶ نفر جان خود را از دست دادند و ۵۲۲ نیز مجروح شدند. 

دارایی تردد بسیار زیاد، شلوغی جاده‌ها و به‌ویژه رانندگی‌های پرخطر خودروهای موسوم به شوتی را از عوامل اصلی این حوادث دانست و اظهار کرد: شدت و نظارت بیشتر بر خودروهای شوتی که غالبا بدون پلاک و بدون محابا امنیت جاده و حتی داخل شهرها را به خطر انداخته‌اند یک ضرورت فوری است. 

وی تاکید کرد: ساماندهی این خودروها با رانندگی‌های پرخطر و پلاک‌های مخدوش نیازمند حضور میدانی و جدی‌تر پلیس می‌باشد. 

معاون دادگستری لرستان با یادآوری مصوبات جلسات گذشته و انتقاد از کم‌کاری برخی نهادها گفت: بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی، شهرداری مکلف به تشکیل کمیته‌ای با حضور پلیس راهور برای فرهنگ‌سازی، آموزش و بررسی رانندگی‌های پرخطر بوده که در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است. 

دارایی افزود: همچنین بر اساس ماده ۵۹ قانون برنامه هفتم توسعه تکلیف مشخصی برای راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای رفع نقاط حادثه‌خیز ایجاد شده که باید با جدیت پیگیری شود همچنین تشکیل بانک اطلاعاتی از رانندگان پرخطر، تقویت نظارت بر مراکز صدور گواهینامه و برخورد قاطع با ترک فعل و کم‌کاری نهادها در گزارش‌های کارشناسی تصادفات ضروری است. 

وی عنوان کرد: تسریع در ایمن‌سازی محورهای پرتصادف استان از جمله خرم‌آباد-کوهدشت، پلدختر-پل زال، محورهای منتهی به الشتر و نورآباد و اجرای فوری تکلیف قانونی مبنی بر تشکیل کمیته فرهنگی و آموزشی برای کاهش تصادفات درون‌شهری باید هرچه سریعتر در دستور کار دستگاه‌های مربوطه قرار گیرد.

