خبرگزاری کار ایران
اعمال قانون ساخت‌وساز غیرمجاز در مجموعه رستوران شمس‌العماره

در اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و به منظور اعمال قانون برای تخلفات ساختمانی، شهرداری شیراز با حمایت قاطع حوزه قضایی و همراهی نیروی انتظامی، عملیات قلع و قمع بخش‌ اعظمی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مجموعه شمس‌العماره، واقع در ورودی شهر (دروازه قرآن)، را به اجرا درآورد.

به گزارش ایلنا، معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز، از اجرای رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ در مورد تخلفات ساختمانی مجموعه رستوران شمس‌العماره خبر داد.

روح‌الله خوشبخت، گفت: در راستای سیاست‌های مدیریت شهری مبنی بر پیشگیری و برخورد قانونی با ساخت‌وسازهای غیرمجاز، در تاریخ‌های چهاردهم و پانزدهم مردادماه ۱۴۰۴، با پشتیبانی قاطع حوزه قضایی و هماهنگی و همراهی با نیروی انتظامی و بر اساس آرای قطعی صادره از کمیسیون ماده ۱۰۰، عملیات تخریب بخش اعظمی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز این مجموعه انجام شد.

وی با بیان اینکه رعایت ضوابط و مقررات قانونی در حوزه ساخت‌وساز از الزامات توسعه متوازن و اصولی شهر است، اظهار داشت: در این اقدام، حدود ۱۵۰۰ متر مربع از قسمت‌های غیرمجاز احداث‌شده در محدوده رستوران شمس‌العماره، واقع در ورودی دروازه قرآن شیراز، تخریب و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.

خوشبخت با اشاره به اینکه شهرداری با هرگونه اقدام خارج از چارچوب مجوزهای قانونی برخورد می‌کند، افزود: تلاش مجموعه مدیریت شهری، اجرای دقیق و بدون تبعیض آرای قطعی صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح (کمیسیون ماده ۱۰۰) و صیانت از حقوق عمومی شهروندان شیراز است. ایشان همچنین از همکاری و همراهی بسیار خوب و قاطع حوزه قضایی و نیروی انتظامی در این عملیات قدردانی کرد و گفت: این همکاری بین‌بخشی، نقش مؤثری در اجرای قانون و حفظ نظم شهری دارد.

وی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود سرمایه‌گذاران، مالکان و بهره‌برداران مجموعه‌های خدماتی و تجاری، پیش از هرگونه اقدام عمرانی، نسبت به اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌ربط اقدام کنند تا از بروز مشکلات قانونی و تبعات بعدی جلوگیری شود.

