بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین تسهیل شد

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از ساماندهی ناوگان حمل‌ونقل برای تسهیل بازگشت زائران اربعین از کشور عراق و از پایانه مرزی تمرچین خبر داد.

به گزارش ایلنا، ارسلان شکری اظهار کرد: آذربایجان‌غربی یکی از معدود استان‌هایی است که هم به عنوان مبدا ورود و هم خروج زائران خارجی و داخلی اربعین فعالیت دارد.

وی تصریح کرد: از ابتدای شروع طرح اربعین تاکنون، نزدیک به ۶ هزار زائر خارجی از طریق پایانه مرزی  بازرگان  وارد کشور شده‌اند.

وی با اشاره به  اینکه پایانه مرزی تمرچین به عنوان مسیر خروجی زائران ایرانی وخارجی شناخته می‌شود، خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش تردد در این گذرگاه مرزی هستیم، با این حال ترددها بدون توقف و با کمترین میزان ایستایی در حال انجام است.

شکری درباره خدمات‌رسانی به زائران در مسیر بازگشت از عراق نیز اظهارکرد:  با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی استاندار محترم آذربایجان‌غربی و همکاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، گاراژ ویژه‌ای در کیلومتر ۲۵ مسیر بغداد،  در عمودهای ۵۷ و ۶۰ برای بازگشت زائران پیش‌بینی و تجهیز شده است.

وی تصریح کرد: در این نقاط، اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌هایی برای جابه‌جایی زائران به مرز  مستقر شده‌اند تا فرایند بازگشت به کشور از طریق پایانه مرزی تمرچین با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل راهداری  و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی یادآورشد: تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای استان برای تسهیل تردد  زائران به‌کار گرفته شده و آماده ارائه خدمات هستند.

