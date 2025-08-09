مدیر کل راهداری آذربایجان غربی:
بازگشت زائران اربعین حسینی از مرز تمرچین تسهیل شد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از ساماندهی ناوگان حملونقل برای تسهیل بازگشت زائران اربعین از کشور عراق و از پایانه مرزی تمرچین خبر داد.
به گزارش ایلنا، ارسلان شکری اظهار کرد: آذربایجانغربی یکی از معدود استانهایی است که هم به عنوان مبدا ورود و هم خروج زائران خارجی و داخلی اربعین فعالیت دارد.
وی تصریح کرد: از ابتدای شروع طرح اربعین تاکنون، نزدیک به ۶ هزار زائر خارجی از طریق پایانه مرزی بازرگان وارد کشور شدهاند.
وی با اشاره به اینکه پایانه مرزی تمرچین به عنوان مسیر خروجی زائران ایرانی وخارجی شناخته میشود، خاطرنشان کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش تردد در این گذرگاه مرزی هستیم، با این حال ترددها بدون توقف و با کمترین میزان ایستایی در حال انجام است.
شکری درباره خدماترسانی به زائران در مسیر بازگشت از عراق نیز اظهارکرد: با پیگیریهای صورتگرفته از سوی استاندار محترم آذربایجانغربی و همکاری سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، گاراژ ویژهای در کیلومتر ۲۵ مسیر بغداد، در عمودهای ۵۷ و ۶۰ برای بازگشت زائران پیشبینی و تجهیز شده است.
وی تصریح کرد: در این نقاط، اتوبوسها و مینیبوسهایی برای جابهجایی زائران به مرز مستقر شدهاند تا فرایند بازگشت به کشور از طریق پایانه مرزی تمرچین با نظم و سرعت بیشتری انجام شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی یادآورشد: تمامی ظرفیتهای حملونقل جادهای استان برای تسهیل تردد زائران بهکار گرفته شده و آماده ارائه خدمات هستند.