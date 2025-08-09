هلاکتِ فرد مهاجم در درگیری با ماموران انتظامی سلسله

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد بوستان افروز در تشریح جزئیات حادثه تیراندازی در ورودی این شهر اظهار کرد: ماموران مستقر در ایست بازرسی ورودی شهر توسط فردی مهاجم مورد حمله قرار گرفتند که یک قبضه سلاح کلت کمری و یک تیغه چاقو در اختیار داشت.

وی افزود: این فرد به سمت ماموران شلیک کرد و عوامل انتظامی در پاسخ به این حمله فرد مهاجم را با آتش متقابل زمین‌گیر کردند.

فرمانده انتظامی سلسله افروز عنوان کرد: در این درگیری یک دستگاه خودروی عبوری وارد ایست بازرسی شده که مورد اصابت گلوله قرار گرفت، راننده خودرو قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد و سرنشین نیز مجروح شد.

سرهنگ بوستان افروز بیان کرد: ابعاد این موضوع به صورت ویژه و دقیق تحت رسیدگی قرار دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

