هلاکتِ فرد مهاجم در درگیری با ماموران انتظامی سلسله
فرمانده انتظامی «سلسله» گفت: درگیری ماموران ایست بازرسی با یک فرد مهاجم در ورودی شهر الشتر مرکز این شهرستان منجر به هلاکت فرد مهاجم و کشته و زخمی شدن ۲ شهروند شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد بوستان افروز در تشریح جزئیات حادثه تیراندازی در ورودی این شهر اظهار کرد: ماموران مستقر در ایست بازرسی ورودی شهر توسط فردی مهاجم مورد حمله قرار گرفتند که یک قبضه سلاح کلت کمری و یک تیغه چاقو در اختیار داشت. 

وی افزود: این فرد به سمت ماموران شلیک کرد و عوامل انتظامی در پاسخ به این حمله فرد مهاجم را با آتش متقابل زمین‌گیر کردند. 

فرمانده انتظامی سلسله افروز عنوان کرد: در این درگیری یک دستگاه خودروی عبوری وارد ایست بازرسی شده که مورد اصابت گلوله قرار گرفت، راننده خودرو قبل از رسیدن به بیمارستان جان خود را از دست داد و سرنشین نیز مجروح شد. 

سرهنگ بوستان افروز بیان کرد: ابعاد این موضوع به صورت ویژه و دقیق تحت رسیدگی قرار دارد و اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد.

