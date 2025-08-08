به گزارش خبرنگار ایلنا، موکب اهل‌سنت پیرانشهر در دهه دوم ماه صفر، روزانه با پخت و توزیع غذای گرم و آش محلی «کلانه»، پذیرای صدها زائر اربعین حسینی است. این موکب که در مسیر جاده پیرانشهر به تمرچین و در فاصله ۲۰ کیلومتری مرز قرار دارد، علاوه بر پذیرایی، فضای استراحت و اقامت کوتاه‌مدت را نیز برای زائران فراهم می‌کند.

در این مکان، خدمت‌رسانی بدون توجه به مذهب یا قومیت انجام می‌شود و اهل‌سنت و شیعه، ترک و کرد، در کنار هم برای رفاه زائران تلاش می‌کنند.

یکی از زائران اسکان‌یافته در این موکب گفت: فلسفه قیام امام حسین(ع) ایجاد وحدت بین مسلمانان بود و امروز این وحدت را به‌وضوح در اینجا می‌بینیم.

وی افزود: اینجا وحدت بین ترک و کرد حرف اول را می‌زند همه این برادران در کنار هم به زائران امام حسین خدمت ارتئه می کنند.

بر اساس اعلام مسئولان محلی، موکب اهل‌سنت پیرانشهر یکی از نقاط مهم خدمت‌رسانی به زائران در مسیر مرز تمرچین است و همه‌ساله با استقبال گسترده زائران داخلی و خارجی مواجه می‌شود.

به گزارش ایلنا، آذربایجان غربی همواره نماد همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و ادیان بوده و مسیر اربعین، این همبستگی را به زیباترین شکل به نمایش گذاشته است.

انتهای پیام/