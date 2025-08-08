پایانه مرزی تمرچین میزبان زائران خارجی اربعین
امسال چهارمین سال متوالی است که پایانه مرزی تمرچین میزبان زائران خارجی اربعین حسینی است زائرانی از آذربایجان،گرجستان و ترکیه برای حضور در مراسم پیاده روی از مرز تمرچین وارد عراق می شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، با توقف اتوبوس در محوطه پایانه مرزی تمرچین، زائران یکی پس از دیگری پیاده شدند؛ مهمانانی از کشور گرجستان که اینبار مقصدشان کربلای معلا بود.
قدم که بر خاک مرز گذاشتند، اشک شوق در چشمان شان حلقه زد و دلهایشان از شوق دیدار حرم امام حسین(ع) میلرزید. مسافت طولانی را پشت سر گذاشته بودند، اما خستگی در چهرهشان دیده نمیشد.
چند نفر از میان کاروان که مسئولیت هماهنگی داشتند، پاسپورتها را جمعآوری کردند تا مراحل مهر خروج انجام شود. پیر و جوان، زن و مرد، همگی در صف انتظار ایستاده بودند و نگاهشان به جادهای بود که به سوی کربلا امتداد داشت.
تعدادی از مسافران در گفتوگویی کوتاه با خبرنگار ایلنا، علت این سفر را چنین بیان کردند:عشق حسین(ع) مرز و مسافت نمیشناسد. هر کجا که باشیم، دل ما به سوی کربلا پر میکشد.
یکی از زائران گرجستانی گفت: چند سال است که با بازگشایی مرز تمرچین، شرایط سفر ما به کربلا آسانتر شده است. ما بهراحتی از مرز بازرگان وارد ایران شدیم و در طول مسیر، موکبهای مختلف از ما پذیرایی کردند.
مرز تمرچین طی روزهای اخیر شاهد ورود کاروانهای متعددی از کشورهای مختلف بوده و حالوهوای اربعین، این گذرگاه بینالمللی را آکنده از عطر عشق و ارادت به سیدالشهدا کرده است.