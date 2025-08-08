خبرگزاری کار ایران
پایش وضعیت تردد زائرین در استان ایلام؛

از نقطه صفر مرزی تا بازدید از مبادی وروی زائران به استان ایلام

از نقطه صفر مرزی تا بازدید از مبادی وروی زائران به استان ایلام
استاندار ایلام از نقطه صفر مرزی در مهران و‌ سپس دیگر مبادی ورودی استان بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی، صبح امروز ۱۷ مرداد استاندار ایلام به نقطه صفر مرزی مهران رفت و از آخرین تحولات ترددها در جغرافیای مقدس مهران قرار گرفت.

احمد کرمی سپس به پایانه شهید سلیمانی رفت و وضعیت خدمات رسانی زائرین را مورد رصد میدانی قرار داد.
از نقطه صفر مرزی تا بازدید از مبادی وروی زائران به استان ایلام
استاندار پس از آن از موکب های خدمات رسان فعال در پایانه بازدید و آخرین توصیه ها را به آنها داشت.

وی سپس به منظور پایش شرایط ترددها از مبادی ورودی زائرین به استان ایلام به شهرستان چوار رفت ، از موکب ها بازدید و آخرین گزارشات را از فرماندار این شهرستان گرفت.

کرمی پس از آن به مهم ترین ورودی زائرین به استان رفت و در جریان ترددها و خدمات رسانی به مردم در شهرستان ایوان غرب قرار گرفت.

کرمی در این بازید گفت: از موکب‌های چوار: موکب‌ها مردمی، دائمی و با کیفیت هستند.از نقطه صفر مرزی تا بازدید از مبادی وروی زائران به استان ایلام
استاندار ایلام در جریان بازدید از موکب‌های مستقر در شهرستان چوار گفت: امروز بازدیدی از موکب‌های مردمی این شهرستان داشتیم که به صورت دائمی در حال ارائه خدمات هستند.

وی با اشاره به نقش مردم در اداره این موکب‌ها افزود: این موکب‌ها کاملاً مردم‌محور هستند و خدمات‌رسانی با کیفیتی به زائران ارائه می‌دهند.
از نقطه صفر مرزی تا بازدید از مبادی وروی زائران به استان ایلام
استاندار ایلام با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ موکب در سطح استان فعال هستند، تأکید کرد: روند خدمات‌رسانی مطلوب است و نشان از همت و مشارکت بالای مردم دارد.

استاندار ایلام در بازدید از موکب‌های ایوان:اقدامات خوبی در حال انجام است.

وی افزود؛ این لحظات، فرصتی ارزشمند برای خدمت به زائران هستند.

از نقطه صفر مرزی تا بازدید از مبادی وروی زائران به استان ایلام
کرمی گفت:هر کمکی که از دست من برآید، دریغ نخواهم کرد.

