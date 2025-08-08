پایش وضعیت تردد زائرین در استان ایلام؛
از نقطه صفر مرزی تا بازدید از مبادی وروی زائران به استان ایلام
استاندار ایلام از نقطه صفر مرزی در مهران و سپس دیگر مبادی ورودی استان بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام، احمد کرمی، صبح امروز ۱۷ مرداد استاندار ایلام به نقطه صفر مرزی مهران رفت و از آخرین تحولات ترددها در جغرافیای مقدس مهران قرار گرفت.
احمد کرمی سپس به پایانه شهید سلیمانی رفت و وضعیت خدمات رسانی زائرین را مورد رصد میدانی قرار داد.
استاندار پس از آن از موکب های خدمات رسان فعال در پایانه بازدید و آخرین توصیه ها را به آنها داشت.
وی سپس به منظور پایش شرایط ترددها از مبادی ورودی زائرین به استان ایلام به شهرستان چوار رفت ، از موکب ها بازدید و آخرین گزارشات را از فرماندار این شهرستان گرفت.
کرمی پس از آن به مهم ترین ورودی زائرین به استان رفت و در جریان ترددها و خدمات رسانی به مردم در شهرستان ایوان غرب قرار گرفت.
کرمی در این بازید گفت: از موکبهای چوار: موکبها مردمی، دائمی و با کیفیت هستند.
استاندار ایلام در جریان بازدید از موکبهای مستقر در شهرستان چوار گفت: امروز بازدیدی از موکبهای مردمی این شهرستان داشتیم که به صورت دائمی در حال ارائه خدمات هستند.
وی با اشاره به نقش مردم در اداره این موکبها افزود: این موکبها کاملاً مردممحور هستند و خدماترسانی با کیفیتی به زائران ارائه میدهند.
استاندار ایلام با بیان اینکه بیش از ۴۰۰ موکب در سطح استان فعال هستند، تأکید کرد: روند خدماترسانی مطلوب است و نشان از همت و مشارکت بالای مردم دارد.
استاندار ایلام در بازدید از موکبهای ایوان:اقدامات خوبی در حال انجام است.
وی افزود؛ این لحظات، فرصتی ارزشمند برای خدمت به زائران هستند.
کرمی گفت:هر کمکی که از دست من برآید، دریغ نخواهم کرد.