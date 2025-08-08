به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر قزوین با اشاره به فرارسیدن روز خبرنگار گفت: اگر خبرنگار این تعهد را داشته باشد که اخبار را به‌صورت دقیق، واقعی، به‌هنگام و دور از حب و بغض‌های شخصی و گرایش‌های سیاسی به اطلاع مردم برساند، خبرنگاری کار بسیار سخت و طاقت‌فرسایی است و نوعی جهاد محسوب می‌شود.

وی اضافه کرد: رهبر حکیم انقلاب اسلامی از جهاد تبیین سخن فرموده‌اند که بخشی از مسئولیت جهاد تبیین به عهده خبرنگاران عزیز و اصحاب رسانه است و برای این عزیزان آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون داریم.

نماینده مردم استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با یادآوری اینکه روز سه‌شنبه ۲۱ مرداد به عنوان روز حمایت از صنایع کوچک نامیده شده است، گفت: صنایع کوچک و متوسط یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی هر کشور و افزایش تولید در آن کشور محسوب می‌شود.

آیت‌الله مظفری تأکید کرد: ۹۰ درصد صنایع ما جزو صنایع کوچک و متوسط هستند، این اهمیت مسئله را خیلی بیشتر می‌کند، صنایع کوچک ما با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که به برخی از آن‌ها اشاره خواهیم کرد، کمبود سرمایه یکی از این چالش‌هاست، چرا که برخی کاربلد هستند، اما سرمایه ندارند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از چالش‌ها دسترسی محدود به بازار فروش است، یعنی عزیزان ما تولید می‌کنند، اما نمی‌دانند چطور این تولیدات را به بازار عرضه کنند. همچنین مشکلات قانونی، بروکراسی اداری جهت اخذ مجوز و کمبود مهارت‌های لازم از دیگر چالش‌های این حوزه است که دولت می‌تواند به اصحاب صنایع در رفع این مشکلات کمک کند.

خطیب جمعه قزوین تصریح کرد: همچنین دولت می‌تواند با تسهیلات مالی بی بهره یا کم بهره با شرایط آسان، کمک به تولیدکنندگان در عرضه تولیداتشان به بازارهای داخلی و خارجی، ساده‌سازی فرآیندهای اخذ مجوز و ارائه آموزش‌ها و مهارت‌های مورد نیاز به اصحاب صنایع کمک کند.

آیت‌الله مظفری همچنین به فرارسیدن اربعین سید و سالار شهیدان اباعبدالله (ع) در پنج‌شنبه پیش رو اشاره کرد و گفت: با مهندسی اهل بیت (ع) به ویژه امام عسکری (ع) اربعین امام حسین (ع) به یک همایش چند میلیونی در ادامه نهضت حسینی تبدیل شده است، وجود مقدس امام عسکری (ع) در کنار چهار ویژگی دیگر زیارت اربعین را به عنوان یکی از ویژگی‌ها و علائم مؤمنین برشمرده‌اند.

وی اضافه کرد: زیارت سیدالشهدا (ع) در طول سال مستحب است، اما با این تأکیدی که امام عسکری (ع) بر زیارت اربعین فرموده‌اند، قصد داشته‌اند اجتماعی باشکوه از مؤمنین را در اربعین تشکیل دهند تا پیام سیدالشهدا (ع) هرگز روی زمین نماند و به گوش همه مردم عالم برسد.

امام جمعه قزوین گفت: در همایش اربعین انسان‌های عاشق، هر ساله بیش از ۲۰ میلیون نفر از اقصی نقاط مختلف دنیا به صورتی زیبا به سمت امام زمان، حجت خدا، سید و سالار شهیدان حرکت می‌کنند تا اعلام کنند ما به دنبال امام زمانمان و اسلام ناب محمدی هستیم.

آیت‌الله مظفری افزود: اسلام حماسه، اسلام مقاومت، اسلام معنویت، اسلام عقلانیت و اسلام عدالت پیامی است که زائران اربعین به گوش عالمیان می‌رسانند و حقیقتاً این همایش یک رسانه بزرگ و باشکوه جهانی است که می‌تواند در سازماندهی یاران امام زمان (عج)، قوت دادن به جبهه مقاومت و ایجاد رعب و وحشت در دل استکبار جهانی مؤثر باشد.

وی ادامه داد: این همایش باشکوه عرصه‌ای برای خدمت رسانی مؤمنین به یکدیگر است، چقدر زیباست که به ویژه برادران و خواهران عراقی ما از همه وجود خود می‌گذرند و خالصانه آنچه را که دارند برای پذیرایی از زوار سیدالشهدا (ع) در طبق اخلاص می‌گذارند، این باشکوه‌ترین پذیرایی در عالم است.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین تصریح کرد: در کنار این ابراز محبتی که مؤمنین نسبت به یکدیگر دارند، باید فریادهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل زائران در روز اربعین به گوش آمریکا، اسرائیل و جبهه استکبار برسد و بیش از پیش این همایش لرزه بر اندام آنان بیندازد.

