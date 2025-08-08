تخلیه آب در مخازن 50 روستای استان مرکزی با تانکر سیار

به گزارش ایلنا، رضا سرآبادانی افزود: سال گذشته آبرسانی سیار به 30 روستای استان انجام شد، اما در سال جاری به علت کاهش منابع آبی و خشک شدن رودخانه و چشمه‌ها تعداد روستاهایی که به آب سیار نیاز دارند، افزایش یافته و در حال حاضر 50 روستا آبرسانی می‌شوند.

وی به تعداد دفعات آبرسانی سیار در روستاهای مذکور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به ابعاد جمعیتی روستاها، از روزی 3 تا یک تانکر آبرسانی در مناطق روستایی انجام می‌شود. آبرسانی سیار توسط تانکرها با انجام کنترل کیفی آب و اطمینان از قابل آشامیدن بودن آب، انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: آب مورد نیاز این استان از 726 حلقه چاه، 42 رشته چشمه و 26 رشته قنات تأمین می‌شود. استان مرکزی در بخش شهری 337 هزار و در بخش روستایی 169 هزار مشترک دارد.

