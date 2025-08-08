خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل آبفای استان:

تخلیه آب در مخازن 50 روستای استان مرکزی با تانکر سیار

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: آب مورد نیاز 50 روستای این استان به علت تنش آبی، با استفاده از تانکر سیار در مخازن روستایی تخلیه شد. بخشی از این تعداد روستا کمتر از 20 خانوار ساکن دارند که آبفا استان برای تأمین آب ساکنان به صورت سیار اقدام کرده است.

به گزارش ایلنا، رضا سرآبادانی افزود: سال گذشته آبرسانی سیار به 30 روستای استان انجام شد، اما در سال جاری به علت کاهش منابع آبی و خشک شدن رودخانه و چشمه‌ها تعداد روستاهایی که به آب سیار نیاز دارند، افزایش یافته و در حال حاضر 50 روستا آبرسانی می‌شوند.

وی به تعداد دفعات آبرسانی سیار در روستاهای مذکور اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: با توجه به ابعاد جمعیتی روستاها، از روزی 3 تا یک تانکر آبرسانی در مناطق روستایی انجام می‌شود. آبرسانی سیار توسط تانکرها با انجام کنترل کیفی آب و اطمینان از قابل آشامیدن بودن آب، انجام می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی اظهار داشت: آب مورد نیاز این استان از 726 حلقه چاه، 42 رشته چشمه و 26 رشته قنات تأمین می‌شود. استان مرکزی در بخش شهری 337 هزار و در بخش روستایی 169 هزار مشترک دارد.

