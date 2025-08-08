به گزارش ایلنا از اصفهان، سعید ساکت، معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان اظهار کرد: بر اساس داده‌های شرکت پخش فرآورده‌های نفتی و نتایج مطالعات جامع حمل‌ونقل، در شهر اصفهان به طور میانگین به‌ازای هر سفر با خودروی شخصی، حدود یک لیتر سوخت مصرف می‌شود که این میزان سوخت مصرفی، سهم قابل‌توجهی در تولید آلودگی هوا دارد.

کارشناسان معتقدند: اگر تنها یک درصد از شهروندانی که به‌صورت تک‌سرنشین با خودروی شخصی تردد می‌کنند، پاکروهای یک‌نفره یا مشخصاً دوچرخه را جایگزین خودروی شخصی کنند، روزانه بیش از ۲۱ هزار لیتر بنزین در شهر اصفهان صرفه‌جویی و به همان نسبت از میزان آلایندگی هوای شهر کاسته می‌شود.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان با اشاره به منابع مختلف آلایندگی وسایل نقلیه افزود: بخش مهمی از آلودگی ناشی از استفاده از خودرو به سوخت مصرفی مربوط می‌شود، اما نباید از سهم آلایندگی قطعاتی همچون لاستیک و لنت ترمز غافل ماند که در قالب تولید ذرات معلق عمل می‌کند.

وی با بیان اینکه استفاده از موتورسیکلت لزوماً به کاهش آلودگی منجر نمی‌شود، تصریح کرد: مطالعات سیاهه انتشار شهر اصفهان در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نشان داد که به‌ویژه موتورسیکلت‌های کاربراتوری دو زمانه، در هر کیلومتر پیمایش بین هشت تا ده برابر خودروهای سواری آلایندگی ایجاد می‌کنند. در مقابل، موتورسیکلت‌های چهارزمانه انژکتوری به‌ویژه موتورهای برقی، میزان آلودگی به‌مراتب کمتری دارند اما هزینه تأمین آن‌ها برای شهروندان همچنان بالاست.

ساکت با اشاره به سهم دوچرخه در سفرهای شهری گفت: در حال حاضر، سه درصد از حدود چهار و نیم‌میلیون سفر روزانه در اصفهان با دوچرخه و بالای هشت درصد با موتورسیکلت انجام می‌شود و خودروهای شخصی نیز حدود ۴۳ درصد از سفرهای روزانه را به خود اختصاص داده‌اند.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان تأکید کرد: جایگزینی پاکرو در سفرهای کوتاه شهری می‌تواند نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت ایفا کند و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل پاک در اولویت برنامه‌های مدیریت شهری اصفهان قرار دارد.

