شهادت آرزوی عبدالرسول مصطفایی بود؛
آغاز هفته خبرنگار در خانه کوچک و صمیمی اولین شهید رسانه ایران
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس در طلیعه هفته خبرنگار به دیدار مادر شهید عبدالرسول مصطفایی رفت تا به خانواده اولین شهید رسانه ایران ادای دین و احترام کند.
به گزارش ایلنا، مهدی رنجبر در این دیدار که حسن دهقان روزنامهنگار و معاون فرهنگی و امور رسانهای اداره کل و پویا محسنی و محمدرضا طاهری اعضای حقیقی شورای اطلاع رسانی استان فارس نیز او را همراهی میکردند، شهدای رسانه را پیش قراولان آگاهی و امید در جامعه دانست و مادران شهدا را اسوه فداکاری توصیف کرد.
وی حضورش را در خانه صمیمی بانو مریم شیخاسماعیلی در آغاز هفته خبرنگار موجب برکت و نمادی از ادای دین به شهدا دانست و گفت: اگر کسانی مثل شهید مصطفایی و ۶ برادر دیگرش در جبهههای نبرد حق علیه باطل نبودند صدای شهامت و مظلومیت ایران در دفاعهای مقدس در نطفه خفه میشد.
دبیر شورای اطلاع رسانی فارس با تجلیل از مقام شامخ خانوده شهدا و ایثارگران رسالت آنها را زینبگونه توصیف و تصریح کرد: آنها داغ بر دل نشسته خود را پنهان کردند تا دشمنان وطن و اسلام شادی نکنند و تنها مرهم بر زخم قلبهایشان ادامه راه فرزندانشان است.
رنجبر ادامه داد: خبرنگاران اصیل پا جا پای عبدالرسولها میگذارند کمااینکه در تجاوز ۱۲ روزه نیز اهالی رسانه با شهادتشان گواه این ادعا شدند.
مادر شهید مصطفایی با اشاره به عبدالغفور مصطفایی خبرنگارِ این روزهای شیراز که در این دیدار نیز حضور داشت گفت: من همه ۷ پسرم را با افتخار راهی جبهه کردم تا راه امام حسین ع و زینب کبری س زنده بماند.
بانو مریم شیخ اسماعیلی تنها خواستهاش را خدمت به مردم دانست و گفت: تنها کسانی که برای این مردم دل میسوزانند ادامه دهنده راه عبدالرسول هستند.
وی تاکید کرد: من طبق وصیت فرزند شهیدم برای شهادتش گریه نکردم چون شهادت آرزویش بود و اشک من فقط زمانی جاری میشود که احساس کنم راه او تداوم پیدا نمیکند.
در پایان این دیدار صمیمی که در خانه کوچک و باصفای مادر شهید مصطفایی انجام شد با لوح یادمان و تصویری از این شهید والامقام از ایشان تجلیل به عمل آمد.