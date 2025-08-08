خبرگزاری کار ایران
پیام تسلیت نماینده ولی فقیه در گلستان در پی شهادت محیط بان

در پی شهادت محیط بان گلستانی شهید محمود شهمرادی نماینده ولی فقیه در استان گلستان پیام تسلیت صادر کرد.

به گزارش ایلنای گلستان، متن پیام به شرح زیر است، بسم‌الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

با نهایت تأثر و تألم، خبر شهادت مظلومانه محیط‌بان شجاع و فداکار، شهید محمود شهمرادی را دریافت کردم. شهادت این پاسدار صیانت از طبیعت و حافظ امانت الهی در عرصه محیط زیست، ضایعه‌ای بزرگ برای خانواده محیط‌بانان عزیز، مردم غیور استان گلستان است. 

شهید شهمرادی با نثار جان پاک خود در راه حفاظت از نعمات الهی و منابع طبیعی کشور، نمونه‌ای از اخلاص، وفاداری به میهن و مسئولیت‌پذیری در قبال امانت بزرگ طبیعت بود. ایشان چراغ راه همه کسانی است که در دفاع از محیط زیست و حق نسل‌های آینده، بی‌ادعا و استوار ایستاده‌اند. 

از درگاه خداوند متعال برای خانواده محترم ایشان، صبری جمیل و برای آن شهید والامقام، علو درجات و پاداشی عظیم مسألت دارم. 

والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

سید کاظم نورمفیدی

انتهای پیام/
