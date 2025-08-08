خبرگزاری کار ایران
مطالبه‌گری مؤثر، رمز موفقیت در حوزه زنان/استان، نیازمند بهره‌گیری از توان بانوان است

استاندار لرستان گفت: مطالبه‌گری مؤثر، رمز موفقیت در حوزه زنان است و بانوان باید مطالبات خود را با صدای واحد پیگیری کنند.

به گزارش ایلنا، سیدسعید شاهرخی روز جمعه هفدهم مرداد ماه در جلسه شورای مشورتی کمیته بانوان، بر ضرورت هم‌افزایی فکری، انسجام تشکیلاتی و پیگیری منسجم مطالبات عمومی بانوان استان تأکید کرد. 

وی با تأکید بر اهمیت تقویت جایگاه زنان در مدیریت اجتماعی و مشارکت در تصمیم‌سازی‌ها، اظهار داشت: بانوان نه‌تنها نیمی از جمعیت استان را تشکیل می‌دهند، بلکه ظرفیت فکری، فرهنگی و اجتماعی بزرگی هستند که باید به‌صورت هدفمند در مسیر توسعه استان به کار گرفته شوند. 

استاندار لرستان با اشاره به نقش شورای مشورتی بانوان در شکل‌دهی گفتمان مؤثر در حوزه مسائل زنان گفت: بانوان حاضر در این شورا باید پیگیر مطالبه عمومی بانوان استان باشند. این مطالبه‌گری باید بر پایه هم‌فکری، منطق، انسجام و پرهیز از نگاه جناحی صورت گیرد. آنچه اهمیت دارد، صدای واحد زنان برای حل مسائل واقعی در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و اشتغال است. 

شاهرخی با اشاره به ظرفیت بالای بانوان در حوزه‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و کارآفرینی افزود: استان لرستان برای رسیدن به توسعه همه‌جانبه، نیازمند بهره‌گیری از پتانسیل‌های بانوان در حوزه تصمیم‌سازی و اجراست. ما آماده‌ایم از نظرات و پیشنهادات این شورا برای بهبود شرایط بانوان استفاده کنیم. 

به گزارش ایلنا، در این جلسه که مورخ ۱۶ مرداد ماه جاری برگزار شد، اعضای شورای مشورتی کمیته بانوان استان به بیان دیدگاه‌ها، چالش‌ها و پیشنهادهای خود در حوزه زنان پرداختند. 

استاندار لرستان نیز ضمن قدردانی از حضور فعال آنان، بر استمرار این جلسات و تدوین برنامه عملیاتی برای پیگیری مطالبات بانوان تأکید کرد.

