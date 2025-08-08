خبرگزاری کار ایران
استاندار ایلام؛

مهران در آماده‌باش کامل برای موج بازگشت زائران / تردد بی‌وقفه در مرز، خدمات بی‌نقص در پایانه

استاندار ایلام از تدارک همه تمهیدات برای بازگشت میلیونی زائران اربعین خبر داد و اعلام کرد: با وجود رشد چشمگیر آمار تردد، مرز مهران همچنان بدون مشکل و با نظم کامل در حال خدمات‌رسانی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از ایلام،  احمد کرمی روز جمعه ۱۷ مردادماه در جریان بازدید میدانی از پایانه مرزی مهران گفت: با وجود افزایش قابل توجه ترددها در روزهای اخیر، جریان عبور و مرور در مرز روان است و هیچ‌گونه اختلالی در روند بازگشت زائران مشاهده نمی‌شود.

وی با بیان اینکه تاکنون بیش از یک‌میلیون و ۴۷۰ هزار تردد از مرز مهران ثبت شده، افزود: پیش‌بینی می‌شود موج بازگشت زوار طی امروز و فردا به اوج خود برسد و همه ظرفیت‌ها برای این موضوع بسیج شده‌اند.

استاندار ایلام با اشاره به آمادگی کامل همه کمیته‌ها، دستگاه‌های اجرایی، مردم استان و استان‌های معین، تأکید کرد: تمامی اقدامات لازم برای تسهیل بازگشت زائران انجام شده و روند جابه‌جایی با ناوگان حمل‌ونقل عمومی به‌خوبی در حال انجام است.

کرمی در ادامه با اشاره به تدابیر اتخاذشده برای کاهش گرمای محیط پایانه، گفت: نصب مه‌پاش‌ها و سایبان‌های دائمی و موقت در نقاط مختلف مرز، بخشی از اقدامات زیرساختی برای رفاه زائران در این شرایط آب‌وهوایی است.

مهران در آماده‌باش کامل برای موج بازگشت زائران / تردد بی‌وقفه در مرز، خدمات بی‌نقص در پایانه

وی خاطرنشان کرد: ناوگان عمومی مستقر در پایانه برکت در آماده‌باش کامل بوده و زائران در کوتاه‌ترین زمان ممکن به محل سکونت خود انتقال داده می‌شوند.

بر اساس اعلام استاندار، از بامداد تا ساعت ۹ صبح امروز، بیش از ۱۲۵ هزار تردد از مرز مهران به ثبت رسیده است؛ آماری که نشان از مدیریت منسجم و عملکرد موفق مجموعه مسئولان دارد.

