خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز خبرداد؛

آتش سوزی کوه دراک مهار شد

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز از مهار آتش سوزی کوه دراک شیراز خبر داد.

به گزارش ایلنا، هادی عیدی‌پور گفت: بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای آتش نشان و مردمی در این اطفای حریق همکاری داشتند.

عیدی پور   از اطفای حریق در کوه دراک شیراز خبر داد و گفت: پس از ۲۳ ساعت تلاش این آتش سوزی مهار شد.

وی با بیان اینکه این آتش سوزی از ساعت ۱۱:۳۰ روز گذشته آغاز شده بود، ادامه داد: بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای آتش نشان و مردمی در این اطفای حریق همکاری داشتند.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: این آتش‌سوزی به‌واسطه اینکه در ارتفاع صعب‌العبور بود و در معرض وزش باد شدید قرار داشت، به‌سرعت گسترش یافت و ارتفاعات مشرف بر روستای ده‌شیخ و پس کوهک را نیز در بر گرفت.

عیدی‌پور با بیان اینکه این آتش‌سوزی به هیچ مرکز نظامی نزدیک نبود، گفت: گسترش آتش به دلیل پوشش گیاهی منطقه و خشک بودن گیاهان بود که برای اطفای آن مجبور به استفاده از بالگرد شدیم.

رئیس سازمان آتش‌نشانی تصریح کرد: علت آتش‌سوزی در دست بررسی است.

