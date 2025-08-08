خبرگزاری کار ایران
قطار تهران به کرمان از ریل خارج شد

قطار تهران به کرمان از ریل خارج شد
فرماندار زرند گفت: قطار مسافربری که از تهران عازم کرمان بود، صبح امروز جمعه حوالی شهر سیریز از ریل خارج شد، اما خوشبختانه به مسافران آسیبی نرسید.

به گزارش ایلنا، سید رضا حسینی نژاد افزود: زمان وقوع حادثه قطار مسافربری تهران - کرمان ساعت ۶:۱۵ بود و این قطار حدود ۴۵۰ مسافر داشت.

وی بیان کرد: مسافران این قطار با چند دستکاه اتوبوس عازم شهرهای زرند و کرمان شده‌اند.

فرماندار زرند گفت: نیروهای امدادی در محل حاضر هستند و علت حادثه توسط تیم‌های تخصصی بررسی می‌شود.

زرند در فاصله ۸۰ کیلومتری شمال مرکز استان کرمان قرار دارد.

 

