کرمان ۱۷ / ۰۵ / ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۶:۴۷

قطار تهران به کرمان از ریل خارج شد

فرماندار زرند گفت: قطار مسافربری که از تهران عازم کرمان بود، صبح امروز جمعه حوالی شهر سیریز از ریل خارج شد، اما خوشبختانه به مسافران آسیبی نرسید.