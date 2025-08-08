خبرگزاری کار ایران
رئیس مرکز اورژانس فارس خبرداد؛

برخورد دو خودرو در خیابان خبرنگار شیراز ۶ مصدوم به جا گذاشت

رئیس مرکز اورژانس فارس گفت: برخورد شدید دو دستگاه خودرو سواری در خیابان خبرنگار شیراز موجب مصدومیت ۶ نفر شد.

به گزارش ایلنا، مسعود عابد گفت: بامداد جمعه ۱۷ مرداد ماه، برخورد شدید میان دو خودرو سواری در خیابان خبرنگار شیراز به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی ادامه داد: با دریافت گزارش حادثه، بلافاصله کارشناسان اورژانس با ۲ دستگاه آمبولانس از نزدیک ترین پایگاه‌ها به محل اعزام شدند و با حضور سریع در صحنه، ضمن ارزیابی وضعیت سرنشینان خودروها، شش مصدوم حادثه را تحت مراقبت درمانی قرار دادند.‌

رئیس مرکز اورژانس فارس تصریح کرد: از مجموع مصدومان این حادثه، ۲ نفر به بیمارستان نمازی و ۲ نفر به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند تا خدمات درمانی تخصصی‌تر به آنها ارائه گردد. ۲ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند و نیازی به انتقال به مرکز درمانی نداشتند.

