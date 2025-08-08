تردد از مرز مهران به یکمیلیون و ۳۴۱ هزار نفر رسید
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام اعلام کرد که از ابتدای ماه صفر (چهارم تا شانزدهم مرداد) یک میلیون و ۳۴۱ هزار و ۳۹۱ زائر اربعین از مرز بینالمللی مهران تردد کردند.
به گزارش ایلنا، سید زاهدین چشمهخاور روز جمعه بیان کرد که در این مدت یک میلیون و ۳۰۹ هزار و ۳۰۹ هزار و ۲۹۵ زائر ایرانی از مرز مهران تردد (ورود و خروج) کردهاند.
وی افزود: همچنین در این بازه زمانی ۳۲ هزار و ۹۶ مسافر و زائر خارجی از مرز مهران تردد داشتهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام با بیان اینکه بیشتر ترددها مربوط به خروج زائران از مرز است، گفت: در شبانه روز گذشته ۲۵۳ هزار و ۶۰۴ نفر از مرز مهران تردد کردند.
چشمه خاور با بیان اینکه اکنون تردد در پایانه شهید حاج قاسم سلیمانی منظم و به صورت روان در حال انجام است، تاکید کرد: تمهیدهای لازم برای تردد آسان و روان زائران و مسافران در مرز بینالمللی مهران اندیشیده شده است