تحول بزرگ در اقتصاد دیجیتال غرب کشور
کرمانشاه پایلوت اولین سرزمین اقتصاد دیجیتال ایران شد
مشاور عالی معاونت فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران از امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بین شرکت مخابرات ایران و استانداری کرمانشاه با هدف ایجاد تحولی اساسی در حوزه اقتصاد دیجیتال این استان و توسعه زیرساختهای فناوری نوین خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از کرمانشاه، صادق خانی علیاکبری، امروز پنجشنبه ۱۶ مرداد، در نشست خبری جمع خبرنگاران استان کرمانشاه، با اشاره به اهمیت امضای این تفاهمنامه، اظهار کرد: «تجربه جنگ ۱۲ روزه تحمیلی رژیم صهیونیستی به ما نشان داد که جنگهای آینده در حوزه سایبری خواهد بود و اقتصاد جهانی نیز به سمت اقتصاد دیجیتال حرکت میکند. بنابراین باید بهطور جدی و منسجم وارد این عرصه شویم تا بتوانیم جایگاه مناسبی در اقتصاد آینده کشور و منطقه داشته باشیم.»
وی افزود: «شرکت مخابرات ایران رویکرد خود را بر پایه فناوریهای نوین و به ویژه هوش مصنوعی تعریف کرده است. هوش مصنوعی امروز به عنوان یک موتور محرک پنج محور کلیدی را شامل میشود: افزایش بهرهوری، ارتقاء کیفیت محصولات و خدمات، بهبود تجربه مشتریان، تقویت امنیت سایبری و ارتقاء منابع انسانی. ما در مخابرات ایران برای هر کدام از این پنج محور اهدافی روشن و برنامهریزیهای دقیق داریم تا به کمک هوش مصنوعی بتوانیم نقش مؤثری در تحول دیجیتال کشور ایفا کنیم.»
خانی علیاکبری با تأکید بر اهمیت استان کرمانشاه در این برنامه گفت: «کرمانشاه با دارا بودن ظرفیتهای بالقوه و زیرساختهای مناسب، به عنوان نقطه شروع و میزبان اولین سرزمین اقتصاد دیجیتال کشور انتخاب شده است. این انتخاب به معنای آغاز یک حرکت بزرگ و راهبردی برای توسعه فناوریهای نوین در غرب کشور است که میتواند الگوی مناسبی برای سایر استانها باشد.»
وی در خصوص جزئیات تفاهمنامه اعلام کرد: «این تفاهمنامه سه محور اساسی دارد. نخست، انتقال و استقرار بخشی از کسبوکارهای شرکت مخابرات ایران در حوزه فناوریهای نوین به کرمانشاه و ایجاد زیستبوم اقتصاد دیجیتال در این استان. دوم، راهاندازی صندوق پژوهش و فناوری ارتباطات کشور در کرمانشاه با همکاری شرکت مخابرات ایران، استانداری کرمانشاه و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری. این صندوق نقش مهمی در حمایت از استارتآپها، شرکتهای دانشبنیان و نوآوریهای فناورانه استان ایفا خواهد کرد و بستر مناسبی برای توسعه کارآفرینی و جذب سرمایههای فناورانه فراهم خواهد ساخت.»
وی ادامه داد: «محور سوم تفاهمنامه نیز به حوزه اربعین اختصاص دارد. کرمانشاه یکی از مهمترین گذرگاههای زیارتی عتبات عالیات است و ما در تلاشیم با استفاده از فناوریهای مکانمحور و تسهیلگری ارتباطات بین اپراتورهای ایران و عراق، شرایط تردد و خدمات ارتباطی زائران را به طور چشمگیری بهبود بخشیم. برنامهریزیهای گستردهای برای اربعین سال آینده آغاز شده تا بتوانیم با ارائه خدمات نوین و هوشمند، زائران را در این مسیر همراهی کنیم.»
خانی علیاکبری افزود: «اجرای این برنامهها نه تنها به توسعه فناوریهای ارتباطی در کرمانشاه کمک میکند، بلکه نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه خواهد داشت. این پروژهها میتوانند زمینهساز ایجاد فرصتهای شغلی جدید، رشد استارتآپها و افزایش سرمایهگذاری در حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال در استان باشند.»
مشاور عالی معاونت فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران در پایان ابراز امیدواری کرد: «با اجرای این تفاهمنامه، کرمانشاه به یکی از قطبهای مهم فناوری و اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل خواهد شد و میتواند نقش محوری در پیشبرد اهداف کلان دولت در حوزه اقتصاد دانشبنیان ایفا کند.»
در ادامه حمیدرضا امیری، مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه، با تأکید بر ضرورت تحول در صنایع مختلف و نقش محوری فناوری اطلاعات در این روند، گفت: «ما در عصر داروینیسم دیجیتال به سر میبریم؛ به این معنا که هر سازمان و صنعتی که خود را با تحولات فناوری همگام نکند، در آینده جایگاهی نخواهد داشت.»
وی ادامه داد: «انقلاب دیجیتال آغاز شده و اکنون در مرحله عبور از آن هستیم؛ زیرساخت این انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات است که شرکت مخابرات ایران به عنوان پیشران اصلی توسعه پایدار در حوزه ICT با سابقه نزدیک به یک قرن، دارای ظرفیتهای بسیار گستردهای در این حوزه است.»
امیری افزود: «شرکت مخابرات ایران با توسعه زیرساختهایی گسترده در زمین، هوا، دریا و زیرزمین، بسترهای مناسبی را برای تحول دیجیتال فراهم کرده است و در مسیر تحول، تمرکز خود را بر روی سرویسها و کسبوکارهای نوین گذاشته است تا بتواند نقش موثری در توسعه فناوری کشور ایفا کند.»
مدیرعامل مخابرات منطقه کرمانشاه در ادامه به طرح توسعه شبکه فیبر نوری در استان اشاره کرد و گفت: «شرکت مخابرات ایران از حدود یک دهه پیش اجرای این طرح را آغاز کرده و اکنون این پروژه در بیش از ۱۰ شهرستان استان کرمانشاه به مرحله اجرا رسیده است. تمرکز اصلی ما در کلانشهر کرمانشاه است چرا که این شهر حدود نیمی از جمعیت استان را در خود جای داده است. همه ادارات، سازمانها، بانکها و نهادهای اجرایی در استان به این شبکه متصل شدهاند و این موضوع زمینهساز افزایش کیفیت و سرعت خدمات ارتباطی شده است.»
وی درباره اقدامات شرکت در ایام اربعین نیز گفت: «در مرز خسروی، ۷ سایت BTS پرتال نصب شده است و تمامی مسیرهای تردد زائران تحت پوشش کامل ارتباطی قرار دارند. علاوه بر این، به تمامی ارگانهای مستقر در مرز، فیبر نوری رایگان اختصاص یافته تا بتوانند خدمات بهتری ارائه دهند و ارتباطات پایداری برقرار شود.»
امیری همچنین با اشاره به کیفیت بالای شبکه مخابراتی استان تصریح کرد: «کرمانشاه از نظر کیفیت ارتباطات در میان پنج استان برتر کشور قرار دارد. با وجود چالشهایی مانند سرقت تجهیزات، پوشش اینترنت در مسیرهای تردد زائران به گونهای طراحی شده که فاصله بین آنتندهی کمتر از ۲۰۰ متر باشد. همچنین، با نظارت مستمر نهادهای بالادستی، مشکلات احتمالی به سرعت شناسایی و رفع میشوند تا کیفیت خدمات بدون وقفه حفظ شود.»