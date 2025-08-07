خبرگزاری کار ایران
استاندار البرز در حاشیه بازدید پروژه های عمران شهری مطرح کرد:

فاز دوم بزرگراه شهید سلیمانی کرج بهره‌برداری شد / افتتاح رسمی کل مسیر با حضور رئیس‌جمهور+فیلم

استاندار البرز از بهره‌برداری موقت فاز دوم بزرگراه شهید سلیمانی (بزرگراه شمالی کرج) خبر داد و گفت: این پروژه مشارکتی با سهم مساوی شهرداری و دولت، الگویی موفق برای اجرای پروژه‌های ملی است که با کاهش چشمگیر ترافیک و صرفه‌جویی در مصرف سوخت، می‌تواند ظرف چند سال هزینه خود را بازگرداند.

به گزارش خبرنگار ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی استاندار البرز، روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران و در حاشیه بازدید از پروژه‌های عمرانی شهرداری کرج، از آغاز بهره‌برداری موقت فاز دوم بزرگراه شهید سلیمانی (بزرگراه شمالی) به طول ۸.۵ کیلومتر خبر داد و اظهار کرد: این مسیر که از پل آرش–طالقانی تا محدوده خوارزمی امتداد دارد، امروز با عبور خودروها و حضور مردم به‌صورت رسمی وارد مدار بهره‌برداری موقت شد.

وی افزود: کل طول این بزرگراه حدود ۲۴ کیلومتر است که هم‌اکنون حدود ۸۸ تا ۸۹ درصد آن تکمیل شده و تنها ۱۰ تا ۱۲ درصد باقی مانده که آن هم دارای ویژگی‌های فنی خاص و پیچیدگی‌های اجرایی است.

استاندار البرز با بیان اینکه این پروژه با هزینه‌ای بالغ بر ۱۶ هزار میلیارد تومان اجرا شده، ادامه داد: امروز این پروژه را به‌صورت موقت تحویل مردم دادیم و ان‌شاءالله در هفته دولت با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی افتتاح رسمی خواهد شد. در آینده نیز بهره‌برداری کامل پروژه با حضور ریاست محترم جمهور انجام می‌شود.

عبداللهی با اشاره به مشارکت شهرداری و دولت در اجرای این پروژه گفت: این پروژه با سهم ۵۰ درصدی شهرداری کرج و ۵۰ درصدی دولت به سرانجام رسیده است. البته بخش عمده زحمات را شورا و شهرداری کرج بر عهده داشته‌اند و این الگوی مشارکت می‌تواند به‌عنوان یک پایلوت ملی مورد توجه سایر شهرها قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت فنی این پروژه افزود: در این مسیر حدود ۲۲ پل در ارتفاعات مختلف ساخته شده و یکی از شاخص‌ترین آن‌ها، پل کابلی B1 است که از نظر فنی بی‌نظیر است و مشابهی در کشور ندارد. این پروژه توسط مهندسین و متخصصان ایرانی طراحی و اجرا شده است.

استاندار البرز در ادامه با اشاره به مزایای زیست‌محیطی و اقتصادی پروژه، تصریح کرد: بر اساس مدل‌سازی و مطالعات انجام‌شده، این مسیر می‌تواند حدود ۴۰ درصد از بار ترافیکی مسیر کرج-قزوین را کاهش دهد و به شکل محسوسی موجب کاهش زمان سفر، مصرف سوخت و آلودگی هوا شود.

وی افزود: با قیمت فعلی سوخت، این پروژه ظرف دو تا سه سال می‌تواند هزینه‌های خود را جبران کند. این یک نمونه موفق و ملی است که می‌توان بر اساس آن، اجرای سایر پروژه‌های بزرگ را نیز آغاز کرد.

در پایان، استاندار البرز با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه اظهار داشت: از تلاش همه خبرنگاران که حضور فعال دارند، قدردانی می‌کنم. شما پل ارتباطی مردم و مسئولان هستید و با دقت، صحت و سرعت اطلاعات را منتقل می‌کنید.

