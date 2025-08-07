خبرگزاری کار ایران
در دیدار با مشاور عالی وزیر صمت تاکید شد:

وزارت صمت به تامین ارز واحدهای تولیدی قزوین نگاه ویژه داشته باشد

وزارت صمت به تامین ارز واحدهای تولیدی قزوین نگاه ویژه داشته باشد
استاندار قزوین در دیدار با مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر صمت خواستار نگاه ویژه این وزارت‌خانه در تسریع تأمین ارز واحدهای تولیدی استان شد.

به گزارش ایلنا، سید علی لطفی‌زاده، مشاور عالی و دستیار ویژۀ وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور ارزی با حضور در استانداری قزوین با محمد نوذری، استاندار قزوین دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، دربارۀ مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزۀ ارزی، راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی استان و ظرفیت‌های توسعه صنعتی استان قزوین تبادل نظر شد.

محمد نوذری با تأکید بر اهمیت تأمین ارز برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: تأمین ارز یکی از مهم‌ترین مطالبات تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان است و تسریع در روند تخصیص آن ضرورت دارد.

وی با اشاره به جایگاه برجسته قزوین در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و تولید گفت: استان قزوین در جنگ ۱۲ روزه با افزایش تولید در کنترل بازار نقش مؤثری ایفا کرد و این نشان‌دهندۀ ظرفیت بالای صنعتی استان است.

استاندار قزوین ادامه داد: در راستای حمایت از تولید، روزهای چهارشنبه را به بازدید میدانی از واحدهای صنعتی اختصاص داده‌ایم و از طریق ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تلاش می‌کنیم در محل به مشکلات و مطالبات فعالان اقتصادی رسیدگی کنیم.

وی با بیان اینکه تخصیص ارز یکی از مصوبه‌های مهم در نشست‌های ستاد تسهیل است، افزود: متأسفانه تأمین عملی ارز برای واحدها با تأخیر همراه است و باید سازوکاری برای تسریع در این فرآیند اندیشیده شود، انتظار داریم وزارت صمت به استان قزوین نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

نمایندۀ عالی دولت در استان قزوین با اشاره به اهمیت تأمین انرژی برای واحدهای تولیدی، گفت: ۶۰ درصد مصرف برق استان مربوط به بخش تولید و صنعت است، در شرایط ناترازی انرژی تلاش کردیم از آسیب به این بخش جلوگیری کنیم، اما تأمین سوخت ژنراتورها همچنان از دغدغه‌های مهم واحدهاست.

نوذری تأکید کرد: صنعت استان قزوین با وجود کارآفرینان برجسته، همچنان پویاست؛ با این حال برخی مشکلات ساختاری وجود دارد که در حال رفع آن هستیم که کسب رتبۀ نخست در اجرای مصوبه‌های ستاد تسهیل و تحقق بیش از ۹۶ درصد مصوبات، گواه این تلاش‌هاست.

