نمایندگان مجلس عنوان کردند:
توسعه راههای هوایی زمینهساز رونق اقتصادی و عمرانی خواهد شد / استان مرکزی به عنوان قلب صنایع کشور جایگاه ویژهای دارد
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس گفت: توسعه راههای هوایی و پرواز مستمر از فرودگاه اراک یکی از مطالبات اصلی و به حق مردم این خطه بوده است که این مطالبه امروز محقق شد. با تداوم فعالیت در فرودگاه اراک، اتفاقات خوب رقم زده میشود و توسعه اقتصادی و گردشگر بیش از گذشته افزایش پیدا میکند. این اقدام نه تنها به توسعه صنعت و گردشگری سلامت کمک میکند، بلکه زمینهساز رونق اقتصادی و عمرانی در استان مرکزی خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید محمد جمالیان در مراسم رونمایی از یک فروند هواپیما و بهرهبرداری از شرکت هواپیمایی «اراک ایر» در فرودگاه شهدای اراک، افزود: با تداوم فعالیتهای فرودگاه اراک و تقویت زیرساختهای مواصلاتی، این شهر بتواند جایگاه واقعی خود را به عنوان یکی از مراکز صنعتی و درمانی برجسته کشور تثبیت کند و همچنین به توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه کمک شایان و قابل توجهی کند.
وی به اهمیت راهاندازی شرکت هواپیمایی اراک ایر با مشارکت سرمایهگذاران بومی و فعالان صنعتی اشاره کرده و ادامه داد: اراک به عنوان قلب صنعتی کشور شناخته میشود و فعالسازی فرودگاه با پروازهای منظم، زمینهساز تحولات بزرگی در حوزههای صنعت، گردشگری و اقتصاد منطقه خواهد بود. همچنین راهاندازی این پروازها میتواند به عنوان نقطه عطفی در توسعه همهجانبه شهر و استان مرکزی محسوب شود.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس اظهار داشت: با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و ناترازیهای موجود، انجام پروژههای توسعهای و عمرانی نظیر راهاندازی شرکت هواپیمایی اراک ایر یک اقدام دشوار اما ارزشمند است. در این روزهای سخت که مشکلات اقتصادی متعددی در کشور وجود دارد انجام اقدامات توسعهای، راحت نیست. اما سرمایهگذار این پروژه با اعتماد کامل وارد میدان سرمایهگذاری برای فرودگاه اراک شد.
جمالیان تصریح کرد: توسعه اقتصادی و گردشگری استان مرکزی با خرید 3 فروند هواپیمای ایرلاین اراک، توسط بخش خصوصی رقم زده شد. هواپیمای ایرلاین اراک توسط بخش خصوصی تأمین شده و این سرمایهگذار با کمترین توجه به صرفه اقتصادی و تنها با توجه به تعصب به شهر اراک در این مسیر سرمایهگذاری بزرگی انجام داده است. مدیریت ارشد استان این موضوع را با جدیت پیگیری کردند تا اینکه یک سرمایهگذار بومی و از خاندان اصیل اراکی در صنعت هوایی استان، پیشقدم شد.
وی به سابقه تأسیس فرودگاه اراک در سالهای گذشته اشاره کرده و بیان داشت: با وجود راهاندازی این فرودگاه، پروازهای آن هیچگاه به صورت مستمر و پایدار انجام نمیشد و این موضوع یکی از چالشهای جدی برای توسعه منطقه بود. این دستاوردها در سایه همدلی و همکاری میان بخشهای مختلف به دست آمده و شایسته قدردانی است. چنین اقداماتی نشاندهنده عزم جدی برای توسعه زیرساختها و بهبود کیفیت زندگی مردم در شرایط سخت کنونی است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس تأکید کرد: بیمارستان سینا در اراک سالهاست که از توانمندی لازم برای جذب بیماران خارجی برای انجام عملهای جراحی و ارائه خدمات درمانی برخوردار است. با این حال، نبود پروازهای منظم در فرودگاه اراک، مانع بزرگی برای بهرهبرداری از این ظرفیت بود. با راهاندازی اراک ایر و افزایش فعالیتهای فرودگاه، امیدواریم به زودی شاهد شکوفایی گردشگری سلامت در اراک باشیم و این شهر به مقصدی برای بیماران بینالمللی تبدیل شود.
استان مرکزی به عنوان قلب صنایع کشور جایگاه ویژهای دارد
دیگر نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس نیز در این مراسم گفت: استان مرکزی به عنوان قلب صنایع کشور، جایگاه ویژهای دارد و باید این ظرفیت را با استفاده از ابزار حملونقل به بازارهای مختلف معرفی کند که خط هوایی بخشی از این راهکار است. در سال 1386 مجوز مرز هوایی اراک با نگاه صادرات انواع کالاها از استان مرکزی اخذ شد، اما تنها به صورت نمادین انجام شد که امیدواریم با ورود هواپیماها، این موضوع با مشارکت سرمایهداران مستمر میشود.
نادرقلی ابراهیمی به موضوع ترانزیت غلات و راهاندازی بندر خشک اشاره داشته و افزود: میتوان از این ظرفیت هوایی اراک در ترانزیت غلات به ویژه تأمین نیاز غذایی و خوراکی دام استفاده کرد که اقدامات نهایی آن در حال انجام است. به اتفاق استاندار، پیگیر ایجاد بندر خشک لجستیک در اراک هستیم و با مشارکت همگانی میتوانیم این ظرفیت را در اراک راهاندازی کنیم. با ایجاد این بندر خشک میتوانیم نیاز غلات کشور را در اراک تأمین کنیم.
وی ادامه داد: مجموعه نمایندگان و مدیران استان مرکزی برای ایجاد شرکتهای هواپیمایی و ایرلاین اراک همکاری کردند که جای قدردانی دارد. تلاشهای زیادی برای داشتن 3 فروند هواپیما در فرودگاه اراک انجام شد و امروز شاهد به بار نشستن تلاشها هستیم. همکاری دوستانه بین نمایندگان استان موجب شده تا اتفاقات خوب در استان رقم زده شود. با ورود سرمایهگذار به خرید هواپیماها و تشکیل هولدینگ هواپیمایی در اراک، فرصت ویژه اقتصادی و کسبوکار برای استان مهیا شد.