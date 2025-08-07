به گزارش ایلنا از البرز، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، در حاشیه بازدید از کاخ تاریخی ناصری در شهرستانک که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انجام شد، توسعه گردشگری را یکی از اولویت‌های اصلی استان البرز دانست و از رشد چشمگیر فعالیت‌های بوم‌گردی در روستاهای استان خبر داد.

عبداللهی با اشاره به موقعیت ویژه کاخ ناصری در دل طبیعت منطقه، گفت: «این بنای تاریخی با قدمتی بیش از ۱۵۰ سال، یکی از آثار ارزشمند دوره قاجار و از ظرفیت‌های مهم گردشگری استان به‌شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه سیاست دولت در حوزه میراث فرهنگی بر مرمت و احیای آثار تاریخی متمرکز است، افزود: این بناها نماینده هویت و تمدن ایرانی هستند و ما در البرز، هم‌راستا با سیاست‌های ملی، برنامه‌های متعددی برای حفظ و بهره‌برداری از آن‌ها در دست اجرا داریم.

استاندار البرز با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز، اقلیم معتدل و نزدیکی به پایتخت، البرز را استانی مستعد در صنعت گردشگری معرفی کرد و گفت: در این مسیر از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حمایت جدی می‌کنیم. تسهیلات ویژه‌ای برای توسعه زیرساخت‌ها در نظر گرفته‌ایم، از جمله صدور پروانه‌های ساخت بدون دریافت وجه از سوی شهرداری‌ها برای پروژه‌های مرتبط با گردشگری.

عبداللهی درباره رشد بوم‌گردی در استان تصریح کرد: تاکنون بیش از ۳۰ مجوز بوم‌گردی در روستاهای استان صادر شده و پیش‌بینی می‌کنیم این عدد تا پایان سال به ۶۰ یا حتی ۷۰ مورد برسد. این موضوع هم موجب تقویت اقتصاد روستایی می‌شود و هم به حفظ سبک زندگی بومی کمک می‌کند.

وی گردشگری را صنعتی اشتغال‌زا با ظرفیت بالا معرفی کرد و افزود: احیای بافت‌های تاریخی و تقویت گردشگری روستایی می‌تواند نقشی مؤثر در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در مناطق مختلف استان ایفا کند.

استاندار البرز در پایان ضمن قدردانی از همراهی وزارت میراث فرهنگی، ابراز امیدواری کرد که با تداوم حمایت‌ها و همکاری نهادهای مختلف، مسیر توسعه صنعت گردشگری در استان با شتاب بیشتری دنبال شود

