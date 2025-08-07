خبرگزاری کار ایران
استاندار اصفهان:

همدلی و اتحاد، رمز پیشرفت اصفهان است

استاندار اصفهان گفت: طرح‌های بزرگ با همدلی مسوولان و مردم به نتیجه می‌رسد توسعه و رفاه بیشتر برای اصفهان از این رهگذر ممکن خواهد بود.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری فاز نخست هلال ترافیکی شرق اصفهان ضمن قدردانی از زحمات شهردار و اعضای شورای اسلامی گفت: امروز ما شاهد نتیجه یک رفاقت، یک هم‌افزایی و یک اراده جمعی هستیم که پروژه‌های بزرگ و اثرگذاری را در استان پیش می‌برد.

وی پروژه انتقال آب دریا را نیز مصداق دیگری از وفاق دانست و گفت: این اقدام نیز حاصل عزم، اراده و همگرایی چند دولت بوده که برای تحقق آن در کنار هم قرار گرفته‌اند و بزرگترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه نیز در کوهپایه با همین وفاق به بهره‌برداری رسید.

جمالی نژاد به سابقه چالش‌های آبی و ترافیکی اصفهان اشاره کرد و افزود: پروژه‌هایی مانند انتقال آب از دریا، انرژی خورشیدی آفتاب شرق و این هلال ترافیکی، حاصل همکاری‌های سال‌ها و تلاش‌های شبانه روزی است.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه اختلاف نظرها و اختلافات نباید مانع پیشرفت شود، بیان داشت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بسیاری از ما فهمیدیم چقدر به هم نزدیکیم و اختلافات نباید مرزهای ما را از هم جدا کند، بلکه همدلی باید ما را متحد نگه دارد.

جمالی نژاد تصریح کرد: باید همه اقشار و نسل‌ها فارغ از سلیقه‌های مختلف، برای آینده ایران و اصفهان متحد شوند.

وی گفت: پروژه‌های بزرگ نیازمند حمایت همه جانبه، همکاری مستمر و تلاش‌های شبانه روزی است.

استاندار اصفهان با اشاره به مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها خاطرنشان کرد: در دوران سختی قرار داریم ولی باید تلاش کنیم تا گردشگری، صنایع دستی و اقتصاد استان احیا شود و پروژه‌های عمرانی به سرانجام برسد.

جمالی نژاد از نقش کلیدی شورای اسلامی شهر اصفهان، شهرداری و دستگاه‌های اجرایی در تحقق این پروژه‌ها تقدیر کرد و گفت: مذاکرات و پیگیری‌های مستمر با نهادهای مختلف، بانک مرکزی و دولت سبب شده پروژه‌ها ارزشمند جلو بروند و این نشان دهنده وفاق و همدلی در دولت است.

وی با تأکید بر اهمیت هوشیاری در مقابل تهدیدات منطقه‌ای افزود: دشمن را باید شناخت و با حفظ وحدت و اتحاد، فرصت‌ها را غنیمت شمرد تا بتوانیم به خوبی از سرمایه‌ها و داشته‌های استان دفاع و دل مردم را شاد کنیم.

