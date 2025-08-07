همدلی و اتحاد، رمز پیشرفت اصفهان است

به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالی نژاد روز پنجشنبه در آیین بهره‌برداری فاز نخست هلال ترافیکی شرق اصفهان ضمن قدردانی از زحمات شهردار و اعضای شورای اسلامی گفت: امروز ما شاهد نتیجه یک رفاقت، یک هم‌افزایی و یک اراده جمعی هستیم که پروژه‌های بزرگ و اثرگذاری را در استان پیش می‌برد.

وی پروژه انتقال آب دریا را نیز مصداق دیگری از وفاق دانست و گفت: این اقدام نیز حاصل عزم، اراده و همگرایی چند دولت بوده که برای تحقق آن در کنار هم قرار گرفته‌اند و بزرگترین نیروگاه خورشیدی خاورمیانه نیز در کوهپایه با همین وفاق به بهره‌برداری رسید.

جمالی نژاد به سابقه چالش‌های آبی و ترافیکی اصفهان اشاره کرد و افزود: پروژه‌هایی مانند انتقال آب از دریا، انرژی خورشیدی آفتاب شرق و این هلال ترافیکی، حاصل همکاری‌های سال‌ها و تلاش‌های شبانه روزی است.

استاندار اصفهان با تأکید بر اینکه اختلاف نظرها و اختلافات نباید مانع پیشرفت شود، بیان داشت: در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بسیاری از ما فهمیدیم چقدر به هم نزدیکیم و اختلافات نباید مرزهای ما را از هم جدا کند، بلکه همدلی باید ما را متحد نگه دارد.

جمالی نژاد تصریح کرد: باید همه اقشار و نسل‌ها فارغ از سلیقه‌های مختلف، برای آینده ایران و اصفهان متحد شوند.

وی گفت: پروژه‌های بزرگ نیازمند حمایت همه جانبه، همکاری مستمر و تلاش‌های شبانه روزی است.

استاندار اصفهان با اشاره به مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها خاطرنشان کرد: در دوران سختی قرار داریم ولی باید تلاش کنیم تا گردشگری، صنایع دستی و اقتصاد استان احیا شود و پروژه‌های عمرانی به سرانجام برسد.

جمالی نژاد از نقش کلیدی شورای اسلامی شهر اصفهان، شهرداری و دستگاه‌های اجرایی در تحقق این پروژه‌ها تقدیر کرد و گفت: مذاکرات و پیگیری‌های مستمر با نهادهای مختلف، بانک مرکزی و دولت سبب شده پروژه‌ها ارزشمند جلو بروند و این نشان دهنده وفاق و همدلی در دولت است.

وی با تأکید بر اهمیت هوشیاری در مقابل تهدیدات منطقه‌ای افزود: دشمن را باید شناخت و با حفظ وحدت و اتحاد، فرصت‌ها را غنیمت شمرد تا بتوانیم به خوبی از سرمایه‌ها و داشته‌های استان دفاع و دل مردم را شاد کنیم.

انتهای پیام/