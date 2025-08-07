خبرگزاری کار ایران
دعوت از ۲ بانوی فوتبالیست گیلانی برای شرکت در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا

دعوت از ۲ بانوی فوتبالیست گیلانی برای شرکت در مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیا
مائده بیرنگ و پرستو ایزدی از گیلان برای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا مرحله مقدماتی دعوت شدند.

به گزارش ایلنا از رشت، با اعلام سرمربی تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کشور مائده بیرنگ و پرستو ایزدی از گیلان برای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا مرحله مقدماتی دعوت شدند.

جام ملت‌های فوتبال بانوان زیر ۲۰ سال آسیا با حضور ۳۳ تیم در ۸ گروه برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال بانوان کشورمان در در گروه F با تیم‌های ژاپن، مالزی (میزبان) و گوام همگروه شد.

