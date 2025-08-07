به گزارش ایلنا از رشت، با اعلام سرمربی تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال کشور مائده بیرنگ و پرستو ایزدی از گیلان برای حضور در رقابت‌های مقدماتی جام ملت‌های آسیا مرحله مقدماتی دعوت شدند.

جام ملت‌های فوتبال بانوان زیر ۲۰ سال آسیا با حضور ۳۳ تیم در ۸ گروه برگزار می‌شود و تیم ملی فوتبال زیر ۲۰ سال بانوان کشورمان در در گروه F با تیم‌های ژاپن، مالزی (میزبان) و گوام همگروه شد.

