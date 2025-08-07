خبرگزاری کار ایران
سخنگوی صنعت برق گیلان:

برخورد با ادارات خاطی درحوزه بدمصرفی برق با جدیت درحال اجراست

از ابتدای خرداد تاکنون به طور میانگین روزانه ۱۸ اداره و بانک بدمصرف بطور خودکار و هوشمند بمدت نیم ساعت و درصورت تکرار یکساعت مورد قطع برق قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا از رشت، جواد لطفی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان و سخنگوی صنعت برق گیلان طی گزارشی از روند پایش مصرف برق ادارات و دستگاه های اجرایی خبر داد.

لطفی تاکید کرد: این اقدامات در راستای دستورالعمل های شرکت توانیر مبنی بر رویت پذیری و کنترل پذیری مشترکان به وسیله کنتور های هوشمند و محدود کنندها( limirer) صورت پذیرفته است.

وی تصریح کرد: باتوجه اهمیت تامین برق پایدار برای مردم به ویژه در تابستان گرم سال‌جاری، تلاش های فنی گسترده ای برای رعایت عدالت در حوزه انرژی برق در حال اجرا است.

لطفی گفت: باتوجه به همین موضوع طی ۲ روز نیز ۴۰۰۰ پیامک اخطار به ادارات و واحدهای تجاری بد مصرف ارسال شده است و پس از ارسال دو اخطار ۲۴۹ اداره خاطی بمدت دو ساعت پس از اتمام ساعت قانونی کار، مورد قطع برق گرفته اند.سخنگوی صنعت برق گیلان افزود: از ابتدای خرداد تاکنون به طور میانگین روزانه ۱۸ اداره و بانک بدمصرف بطور خودکار و هوشمند بمدت نیم ساعت و درصورت تکرار یکساعت مورد قطع برق قرار گرفتند.

وی در پایان گفت: تاکنون ۱۱۰۰ محدود کننده برای ادارات و دستگاه های اجرایی استان فعال شده است.

