به گزارش ایلنا از آستارا، رییس بیمارستان شهید بهشتی آستارا با اعلام این خبر، گفت: یک نوجوان ۱۲ ساله بر اثر ورود یک تیرک چوبی از ناحیه کشاله ران به شکم، توسط فوریت ۱۱۵‌ به بیمارستان منتقل شد؛ پس از انتقال مصدوم به بیمارستان، تیم جراحی این مرکز به سرپرستی دکتر محمدرضا منافی، جراح عمومی، بلافاصله اقدامات درمانی را آغاز کرد.

یدالله خرمی افزود: با انجام عمل جراحی موفق، تیرک چوبی از بدن وی خارج شد و بنابر اعلام کادر درمان، حال عمومی این نوجوان رضایت‌بخش و پایدار است.

انتهای پیام/