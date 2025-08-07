خبرگزاری کار ایران
با حضور استاندار گیلان و معاون وزیر بهداشت؛

یکصدمین مرکز سلامت روان اجتماعی کشور در انزلی به بهره برداری رسید

یکصدمین مرکز سلامت روان اجتماعی کشور در انزلی به بهره برداری رسید
یکصدمین مرکز تخصصی سلامت روان اجتماعی «سراج» با هدف ارائه خدمات بهداشت روان و کاهش آسیب‌های اجتماعی، صبح امروز با حضور استاندار گیلان و معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بندر انزلی افتتاح شد

به گزارش ایلنا از رشت، مرکز تخصصی سلامت روان اجتماعی «سراج» به‌عنوان یکصدمین مرکز سلامت روان اجتماعی کشور، با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و جمعی از مسئولان استانی، در بندر انزلی به بهره‌برداری رسید.

