یکصدمین مرکز سلامت روان اجتماعی کشور در انزلی به بهره برداری رسید

به گزارش ایلنا از رشت، مرکز تخصصی سلامت روان اجتماعی «سراج» به‌عنوان یکصدمین مرکز سلامت روان اجتماعی کشور، با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، و جمعی از مسئولان استانی، در بندر انزلی به بهره‌برداری رسید.

