رییس سازمان بهزیستی کشور:
۱۴۵ هزار معلول همچنان فاقد مسکن هستند / ایجاد ۱۲ باشگاه سالمندان
رییس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به ایجاد ۱۲ باشگاه سالمندان ، گفت: ۱۴۵ هزار معلول همچنان فاقد مسکن هستند .
به گزارش خبرنگار ایلنا، سید جواد حسینی روز پنجشنبه شانزدهم مرداد ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۲۰۷ هزار مسکن تحویل مددجویان بهزیستی شده است اظهار کرد: سال گذشته ۱۴ هزار مسکن تحویل داده شد و اکنون نیز ۴۶ هزار مسکن در سطح کشور در حال احداث است و تا پایان سال به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: سال گذشته برای ۷۱ هزار نفر از مددجویان بهزیستی کشور اشتغالزایی و در لرستان نیز ۲ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است.
رییس سازمان بهزیستی کشور اضافه کرد: در خصوص قانون جذب سه درصد برای اشتغال مددجویان افزود: همچنین برای پنج هزار و ۱۰۰ نفر آزمون جداگانه در بهزیستی برگزار شد که اکنون حدود چهار هزار نفر در دستگاههای دولتی مشغول به کار و هزار نفر باقی مانده نیز در حال انجام مراحل اداری هستند.
حسینی تعداد جامعه حذف بهزیستی لرستان را بیش از ۲۰۰ هزار نفر برشمرد و گفت: با توجه به شرایط استان، موضوع توانمندسازی و فرصت آفرینی از اهمیت ویژهای برخوردار است و امسال حداقل ۲ هزار نفر از کودکان و نوجوانان استان در زمینه توانمندسازی تحت پوشش قرار میگیرند و ۲ هزار نفر نیز پس از کسب مهارتها وارد فرآیند فرصت آفرینی و اشتغال میشوند.
وی به راه اندازی ساختگاه پنل خورشیدی با مشارکت ۱۰۰ مددجویان اشاره کرد و ادامه داد: ۱۰مرکز آموزش، توانبخشی و اجتماعی و شهرک رفاه سالمندان در لرستان ایجاد و حمایت میشود.
رییس سازمان بهزیستی کشور نسبت به تسویه تمام حق پرستاریهای ضایعه نخاعی در استان قول مساعد داد و تصریح کرد: ۱۲ باشگاه سالمندان برای امور مربوط به زیست، بهداشت و سلامت آنها ایجاد میشود.
حسینی گفت: تمام زنان سرپرست خانوار روستایی و عشایری استان و ۳۰ درصد بانوان سرپرست خانوار شهری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار میگیرند.