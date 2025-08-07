زنان کار، قربانی شرایط ناعادلانه اقتصادی و اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار ایلنا از خرم آباد، مریم پورسرتیپ امروز پنجشنبه در کارگروه اجتماعی فرهنگی سلامت زنان و خانواده شهرستان، اظهار کرد:زنان کار شهروندان ما و مادران، خواهران و دخترانی هستند که صرفاً به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی ناچار به کار شده‌اند؛ لذا می‌طلبد رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم نهاد و فعالان اجتماعی با افزایش آگاهی عمومی زمینه همدلی بیشتر

وی افزود: بسیاری از زنان کار سرپرست خانوار هستند و با وجود درآمد پایین، عدم امنیت شغلی، نبود بیمه و… مجبور به کار در شرایط سخت هستند.

معاون سیاسی، اجتماعی و فرهنگی فرمانداری خرم‌آباد با تاکید بر اینکه زنان کار همانند کودکان کار، قربانی شرایط ناعادلانه اقتصادی و اجتماعی هستند و باید مورد حمایت فوری و برنامه‌ریزی و پشتیبانی قرار گیرند، تصریح کرد: با توجه به اینکه پایه و اساس هرگونه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه آسیب‌ها نیازمند وجود آمار دقیق است، لذا ضرورت دارد دستگاه‌های متولی به خصوص بهزیستی، کمیته امداد، شهرداری، اداره کار، سازمان‌های مردم نهاد و… نسبت به شناسایی دقیق و ثبت اطلاعات زنان کار اقدام و بانک اطلاعاتی آن‌ها را در اسرع وقت به فرمانداری ارسال کنند.

پورسرتیپ گفت: جامعه با این زنان را فراهم کرده و در زمینه‌عدم تبعیض و سایر مشکلات پیش‌روی این زنان تلاش کنند.

وی با تاکید بر حفظ کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و شأن این زنان، بیان کرد: تا زمانی که ما برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه به خصوص قشر بی‌صدا کاری نکنیم، نمی‌توانیم ادعای توسعه پایدار داشته باشیم.

معاون سیاسی فرماندار در ادامه از دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی خواست به شکایت خشونت و آزار زنان کارگر رسیدگی ویژه داشته و در زمینه آموزش‌های حقوقی و حمایت‌های لازم اطلاع‌رسانی لازم را به عمل آورند.

وی به موضوع بهداشت این زنان، ضرورت ایجاد بازارچه‌های فروش محصولات، بررسی میدانی برای شناسایی زنان کارگر اشاره و خاطرنشان کرد: هدف از این جلسه توانمندسازی و بهبود شرایط کاری زندگی و آموزشی زنان کارگر شهرستان از طریق ارائه حمایت‌های جامع و همکاری بین دستگاه‌ها است که انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با بررسی علمی و کارشناسی حمایت لازم را از این زنان در حوزه کاری خود به عمل آورند.

انتهای پیام/