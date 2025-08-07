لزوم توجه جدی به زیرساخت ها برای شرایط مطلوب زیست سالمندان

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید سعید شاهرخی روز پنجشنبه شانزدهم مرداد ماه در جلسه شورای سالمندان استان که با حضور رئیس سازمان بهزیستی کشور در سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، با بیان اینکه لرستان نیازمند توجه جدی سازمان‌های حمایتی به ویژه بهزیستی در موضوعات مختلف است، اظهار داشت: آموزش و پروش نقش بسیار مهمی در فرهنگ‌سازی دارد و در این راستا باید با برنامه ریزی بر تکریم سالمندان تاکید و آموزش داده شود.

وی به موضوع شهر دوستدار سالمند خرم آباد اشاره کرد و افزود: ۱۲ باشگاه سالمندی با همکاری آموزش و پروش در شهرستان‌های مختلف استان راه‌اندازی می‌شود.

استاندار لرستان تصریح کرد: علیرغم همه دارایی‌های سرشار استان هنوز به این موهبت‌های خدادادی برای شهروندان لرستانی به فعلیت درنیامده؛ مصصم هستیم با استفاده از ظرفیت نخبگان و برنامه محور شرایط استان را تغییر دهیم و تا تحقق این امر نیازمند حمایت جدی و مستمر سازمان‌های حمایتی از جمله بهزیستی هستیم تا با سرعت بیشتری مسیر طراحی شده را پیش ببریم.

شاهرخی ادامه داد: به صورت عمومی سازمان بهزیستی از نهادها و سازمان‌هایی است که مورد توجه آحاد مردم است و مردم به کارکرد این سازمان اعتماد دارند و جای خرسندی است؛ چرا که این اعتماد برای تحقق اهداف سازمانی مهم و ارزشمند است.

شاهرخی بیان کرد: با توجه به این اعتماد عمومی که بین مردم، خیرین و نخبگان و این سازمان وجود دارد ضروری است که در حوزه مشارکت گام‌های بلندی را برداریم.

وی افزود: جلب مشارکت مردم و بهره‌مندی از ظرفیت خیرین برای رسیدن به اهداف بلند بهزیستی نیاز است.

نماینده عالی دولت در لرستان بابیان اینکه در هفته معلوم اعلام کردم برای ارتباط نزدیک‌تر با جامعه هدف دو مشاور بانو و آقا از بین جامعه معلولین انتخاب می‌کنیم، اظهار کرد: این دو نفر به عنوان مشاورین استاندار خواهند بود؛ خودمان را مدیون عموم مردم می‌دانیم.

شاهرخی گفت: این مردم ارزشمند و ولی نعمت ما هستند و رهبر معظم انقلاب از پایمردی و رشادت و حماسه‌سازی مردم موقعیت‌شناس دیار کهن لرستان تشکر کردند و ما خود را مسئول جمعیت لرستان می‌دانیم.

وی ادامه داد: همه شهروندان جامعه هدف ما هستند و بالاخره یک روزی در شرایط سالمندی قرار خواهیم گرفت و مسیری است که باید برویم.

استاندار لرستان گفت: رسالتی که سازمان بهزیستی به عنوان نوک پیکان و خط مقدم دارد عین یک جبهه جنگ است که سابقه آن را در دو مقطع داریم؛ بدون پشتیبانی و هم‌افزایی این اهدافی که مهم است و باید دنبال کنیم محقق نمی‌شود.

